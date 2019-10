Sind Parteien noch nötig? Diese Frage stellte der SPD-Ortsvereinsvorsitzende Bayram Yerli zu Beginn der Aufstellungsversammlung der Penzberger Genossen für die Stadtratskandidaten 2020. Yerlis Antwort: Ja. Denn nur durch die Zusammenarbeit von Parteien könnten aus seiner Sicht auf internationaler Ebene Lösungen für Konflikte gefunden werden. Er selbst kandidiert bei der Kommunalwahl im kommenden Jahr auf Platz vier der SPD-Stadtratsliste in Penzberg. Dieses Land und diese Stadt, sagte der aus der Türkei stammende 48-Jährige, hätten ihm viel gegeben. Er wolle nun "ein bisserl was zurückgeben".

24 Kandidaten plus drei Ersatzkandidaten standen am Donnerstagabend in der Penzberger Stadthalle zur Wahl. Angeführt wird die Liste der Sozialdemokraten für die Kommunalwahl 2020 von der amtierenden Bürgermeisterin Elke Zehetner. Auch auf den weiteren Plätzen sind bekannte Gesichter zu finden: Neben Yerli steht auf Platz zwei Adrian Leinweber, gefolgt von Regina Bartusch; auf Platz fünf kandidiert Susanne Meindl, gefolgt von Hat du Lenk, Claudia Kappendobler, Thomas Keller, Daniela Koller und Markus Kleinen. Stadtrat Michael Zöller hat sich nach eigenem Bekunden aus beruflichen Gründen auf den vorletzten Listenplatz setzen lassen. Sollte er es dennoch 2020 in den Stadtrat schaffen, stehe er natürlich zur Verfügung, sagte der 54-Jährige. "Wir brauchen eine Bürgermeisterin wie Elke Zehetner, wir brauchen unbedingt eine zweite Amtszeit." Nur so sei sichergestellt, dass begonnene Projekte zu Ende geführt würden.

Detailansicht öffnen Sie wollen in den Stadtrat: Adrian Leinweber (Listenplatz 2) und Susanne Meindl (Platz 5) treten bei der Kommunalwahl für die SPD an. (Foto: Harry Wolfsbauer)

Bei der Aufstellungsversammlung der SPD waren 51 Stimmberechtigte anwesend. Sie votierten einstimmig die Kandidatenliste in einem Wahlgang. Sehr zur Freude von Zehetner. Es sei schön, dass alle Stadträte wieder antreten würden - "gut, zwei haben wir verloren", meinte die Bürgermeisterin in Anspielung auf die Austritte von Ute Frohwein-Sendl und Markus Bocksberger. Sie glaube daran, sagte die 51-Jährige, dass die SPD das Bürgermeisteramt im Frühjahr gewinnen und die stärkste Fraktion im Stadtrat stellen werde. Für die kommenden Monate wünsche sie sich einen fairen Wahlkampf. Für sie sei ihre Kandidatur eine Ehre, sagte Zehetner. In diesem Amt sehe sie sich als Ansprechpartnerin für alle Bürger der Stadt. Das Zusammenleben in Penzberg sei von jeher geprägt durch ein "Miteinander und ein Aufeinnanderzugehen".

Es gelte, viele Projekte zu Ende zu bringen, sagte die Bürgermeisterin. Als großes Vorhaben für die kommenden sechs Jahre nach der Wahl nannte sie das Blaulichtzentrum in der Layritzhalle. 2020 beginnt das Bayerische Rote Kreuz als Erster mit dem Bau seines neuen Domizils dem Gelände. Feuerwehr und Polizei sollen folgen. Des Weiteren verwies Zehetner auf den sozialen Wohnungsbau und die 1300 Plätze in verschiedensten Betreuungseinrichtungen für Kinder. "Es gibt immer was zu tun, und das ist gut so", sagte Zehetner.

Zehn Frauen und 14 Männer stehen nun auf der Liste der SPD für den Stadtrat. Da könne sich die CSU eine Scheibe abschneiden, sagte der Wahlleiter, Altbürgermeister Hans Mummert, angesichts des Frauenanteils. Mit 24 Kandidaten gut aufgestellt, zieht die Penzberger SPD nun mit einem neuen Slogan in den Wahlkampf: "Penzberg weiter bewegen."

Stadtratskandidaten der SPD Penzberg: 1. Elke Zehetner, 51 Jahre; 2. Adrian Leinweber, 50; 3. Regina Bartusch, 66; 4. Bayram Yerli, 48; 5. Susanne Meindl, 53; 6. Hardi Lenk, 53; 7. Claudia Kappendobler, 33; 8. Thomas Keller, 47; 9. Daniela Koller, 43; 10. Markus Kleinen, 50; 11. Ursula Floßmann, 59; 12. Holger Fey, 45; 13. Gertrud Nees-Volk, 58; 14. Andreas Unterreiner, 46; 15. Martina Albert, 46; 16. Patrick Leinweber, 23; 17. Katharina Appel-Greim, 45; 18. Tobias Mosebach, 27; 19. Gabriele Kappendobler, 62; 20. Clemens Meikis, 40; 21. Stefan König, 60; 22. Arthur Schenk, 53; 23. Michael Zöller, 54; 24. Herbert Preuß, 69