Die Gaißacher Liste hat sich kürzlich auf den Wahlkampf vorbereitet. Aber: Was heißt Wahlkampf? "Fraktionsdenken ist uns fremd", sagt die Landwirtin Susanne Merk, die vor knapp 20 Jahren die Liste gegründet hat. In Gaißach werde im Gemeinderat zusammengeholfen, sagt Merk. "Das bedeutet aber nicht, dass wir immer eine Meinung sind." Nur das politische Geplänkel, das in größeren Volksvertretungen die Regel sei, das gebe es in Gaißach eben nicht.

In der Isarwinkel-Gemeinde werden sich voraussichtlich auch bei der Kommunalwahl nächstes Frühjahr wieder vier Kandidatenlisten zur Wahl stellen - die Gaißacher Liste ist eine davon. Seit deren Gründung 2002 war sie durchgehend mit zwei Vertretern im Gemeinderat präsent. Damit das auch diesmal wieder klappt, haben Susanne Merk und ihre Kollegen ein bunt gemischtes Personal um sich geschart. Frauen sind auf der Liste fast genauso viele zu finden wie Männer, sogar ein paar junge Eltern stehen darauf, die sich neben der Kinderbetreuung noch ein politisches Amt zutrauen. "Ich bin froh, dass diese jungen Leute den Mut haben, sich zur Wahl zu stellen", sagt Merk.

Die großen Themen sind in Gaißach bereits alle angestoßen, werden aber auch den künftigen Gemeinderat weiter beschäftigen: der Neubau der Turnhalle, die Erweiterung des Kindergartens, der soziale Wohnungsbau. Persönlich ist es Merk zudem wichtig, die Seniorenhilfe im Ort weiter voranzubringen, in der momentan knapp ein Dutzend engagierter Leute dabei mithilft, ältere Mitbürger mal zum Arzt zu begleiten oder auch gelegentlich nur zum Supermarkt zu bringen. Weil die Wege inzwischen weit geworden sind, wäre deshalb auch ein Dorfladen schön, findet Merk. Sollte sich da ein Betreiber finden, würde die Gaißacher Liste das auf jeden Fall unterstützen, so Merk.

1. Susanne Merk, 52, Landwirtin; 2. Kaspar Rest, 30, Landwirt; 3. Monika Erhard, 31, Krankenpflegerin; 4. Christoph Bauer, 37, Bauingenieur; 5. Daniela Fischhaber, 32, Kaufmännische Selbstständige; 6. Kaspar Fischer, 47, Landwirt; 7. Bettina Koch, 43, Polizistin; 8. Michael Merk, 25, Maschinenbautechniker; 9. Katharina Böhm, 32, Sozialpädagogin; 10. Georg Rest, 54, Beamter; 11. Ramona Weinbuchner, 25, Verwaltungsangestellte; 12. Rudolf Wörschhauser, 54, Flugkapitän; 13. Monika Kiefersauer, 55, Sportlehrerin; 14. Hans Niedermaier, 55, IT-Projektmanager; 15. Harald Schellhorn, 52, Bankkaufmann; 16. Ferdinand Falk, 57, Bauingenieur