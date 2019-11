"Es war nicht einfach, es war kontrovers, aber ich glaube, sie ist gut geworden": Mit diesem Satz beschrieb Bürgermeister-Kandidat Michael Ernst die Liste der Tölzer SPD für die Stadtratswahl im kommenden Jahr. Zum Beleg ließ er gleich einige Zahlen folgen. Er sei stolz darauf, dass das Durchschnittsalter der ersten sechs Bewerberinnen und Bewerber bei lediglich 39 Jahren liege, auf der gesamten Liste bei 49 Jahren, sagte er in der Jahreshauptversammlung des SPD-Ortsvereins am Donnerstagabend im Gasthaus Binderbräu. Immerhin 15 Männer und sieben Frauen treten für die Genossen an, der Quoten-Reißverschluss reicht mithin bis zu Platz 14. Ein Kandidatin war kurzfristig noch abgesprungen.

Detailansicht öffnen Zu den Kandidaten auf der Liste der Tölzer SPD, die noch nicht 30 Jahre alt sind, zählt unter anderem Katharina Kuhn. (Foto: Manfred Neubauer)

Angeführt wird die SPD-Riege von Ernst selbst. Auf Platz zwei folgt Filiz Cetin, die sich für die SPD auch um den Landratsposten bewirbt. In einem kämpferischen Grußwort verwies sie darauf, dass nur fünf Landrätinnen in den 71 Landkreisen Bayerns regierten. "Frauen gehören in die Kommunalpolitik, da ist noch unheimlich viel Luft nach oben." Und bloß sechs der 71 Landratsämter würden von SPD-Landräten geführt. In Tölz trete man mit "starken Persönlichkeiten" an und habe ein "Super-Wahlprogramm". Auf Rang drei steht der altgediente Stadtrat Willi Streicher, der anders als seine bisherigen Mitstreiter in dem Gremium, Jürgen Renner und Camilla Plöckl, wieder kandidiert. Er sprach von einer SPD-Liste, "vor der ich den Hut ziehe, wenn ich sehe, was da an Kompetenz drin ist". Dann kommen schon junge Leute. Erst 26 Jahre alt ist Katharina Kuhn auf dem vierten Platz. Die Bankangestellte hat sich im BWL-Studium auf sozioökologisches Investment spezialisiert und das Konzept für den plastikfreien Laden "Ois Ohne" verfasst. "Wir sind in Tölz an einem genialen Platz in der Welt, aber es gibt einige Dinge, die man verbessern kann", sagte sie. Nur ein Jahr älter ist Alexander Dodell, der in der Immobilienbranche tätig ist und auf Platz fünf folgt. Er werde sich für ein Gesamtkonzept für Tölz einsetzen, "wir müssen weg von den kleinen Lösungen, die für Stillstand gesorgt haben", sagte er.

Detailansicht öffnen Auch Alexander Dodell gehört zu den jungen Vertretern der Tölzer SPD. (Foto: Manfred Neubauer)

Neun der 22 Bewerber haben nicht das SPD-Parteibuch. Eine der Parteifreien ist Desiree Luttuschka. Die vierfache Mutter, die als Fahrerin für Kinder und Menschen mit Behinderung arbeitet, vermisst in der Kurstadt Perspektiven für die Jugend. "Ich glaube, dass wir viele Motivierte dabei haben", resümierte Ernst: "Mir macht es viel Spaß." Die einzelnen Kandidatinnen und Kandidaten wurden ebenso wie die ganze Liste einstimmig verabschiedet.

Unter dem Motto "Miteinander reden, anpacken, neue Wege gehen" steht das neunseitige Wahlprogramm der Tölzer SPD, das ebenfalls ohne Gegenstimme beschlossen wurde. Stadtratskandidat Dieter Lehmann stieß sich daran, dass sich Ernst für eine Strandbar an der Isar einsetzen wolle. Er äußerte Bedenken wegen des Naturschutzes, außerdem führe dies gewiss zu Streitigkeiten. Ernst verteidigte seine Idee. Es sei nur eine kleine Strandbar für Jugendliche, nicht gleich eine Partymeile geplant.

Die Liste der Tölzer SPD für die Stadtratswahl: 1. Michael Ernst (Bankkaufmann, 39 Jahre); 2. Filiz Cetin (Fachwirtin im Sozial- und Gesundheitswesen, 43); 3. Willi Streicher (Pressesprecher Sparkasse, 58); 4. Katharina Kuhn (Bankkauffrau, 26, parteifrei); 5. Alexander Dodell (Immobilienmakler, 27); 6. Desiree Luttuschka (Kfz-Fahrerin, 40, parteifrei); 7. Christian Jung (freier Journalist, 54, parteifrei); 8. Sabine Petzold (Bankangestellte, 55, parteifrei); 9. Christian Singer (Gärtner, 34); 10. Ines Männer (Erzieherin, 55, parteifrei); 11. Tobias Pfaller (Chemiker, 40, parteifrei); 12. Monika Singer (Einzelhandelskauffrau, 63); 13. Manfred Plischke (Rentner, 62); 14. Heike Dodell-Adlwarth (Unternehmerin, 52, parteifrei); 15. Alois Friedel (Lehrer, 56); 16. Mustafa Kilik (Ingenieur, 41); 17. Wolfgang Weber (Rentner, 62, parteifrei); 18. Jan Tränapp (IT-Branche, 25); 19. Dieter Ritschl (Rentner, 57); 20. Ramon Luttuschka (Monteur, 45, parteifrei); 21. Dieter Lehmann (Rentner, 66); 22. Josef Förster (Rentner, 75)