3. Juli 2019, 21:39 Uhr Kommunalwahl 2020 in Bad Tölz-Wolfratshausen Hubert Oberhauser kandidiert wieder

Hubert Oberhauser, derzeit amtierender Bürgermeister der Großgemeinde Egling, will sich bei der Kommunalwahl 2020 erneut für den Chefposten im Eglinger Rathaus bewerben. Das erklärte er am Dienstag im Rahmen der Gemeinderatssitzung zwar eher en passant, aber dennoch deutlich. Denn es galt, einen Wahlleiter und einen Stellvertreter zu bestellen: "Auch wenn ich bislang als Wahlleiter bei der Europa- und Landtagswahl fungiert habe, so geht es bei der kommenden Kommunalwahl nicht mehr, weil ich dann selbst wieder zur Wahl stehen werde", sagte er. Oberhauser ist Mitglied der Freien Wähler, die mit sieben Sitzen im Gemeinderat vertreten sind. Ebenso viele Gremiumsmitglieder hat derzeit die CSU in Egling. 2014 hatte Oberhauser gegen den parteifreien Kandidaten der CSU, Hans Spindler, mit 56,87 Prozent der Stimmen gewonnen. Ob die Christsozialen 2020 erneut einen Gegenkandidaten aufstellen werden, wollen die Parteimitglieder bis zum Herbst eruieren. "Noch ist alles offen", erklärte der stellvertretender Ortsvorsitzende, Michael Neubauer. Sie SPD, die lediglich einen Sitz hat, winkt hingegen schon ab: "Wir werden keinen Kandidaten aufstellen", sagte Gemeinderätin Angelika Kassner.