Es dauerte etwas, bis der Wunsch als Vater des Gedankens als kleiner, aber signifikanter Versprecher entlarvt war: Bei der Aufstellungsversammlung der Freien Wählergemeinschaft (FWG) in Bad Tölz am Donnerstag sprach der Wahlleiter bei der Nominierung von Michael Lindmair als Bürgermeisterkandidaten wiederholt von der "Wahl zum Bürgermeister". Vielleicht ein Zeichen für das große Selbstbewusstsein, mit dem die Freien Wähler den Chefsessel im Rathaus erobern wollen. Die Unterstützung aus der Gruppierung ist Lindmair jedenfalls gewiss: Er wurde von den 73 Stimmberechtigten mit großer Mehrheit zum - Betonung auf - Kandidaten gewählt, lediglich fünf lehnten ihn ab, sechs enthielten sich. "Ich freue mich, und ich werde auch versuchen, die Nein-Stimmen noch zu überzeugen", freute sich Lindmair über das klare Votum.

Persönlich vorstellen wollte sich der 42-Jährige nur kurz: "Ich hoffe, mich kennt jeder", sagte er in Anspielung auf sein vielfaches ehrenamtliches Engagement. Als jemand, der in Tölz aufgewachsen und dort fest verwurzelt sei, wolle er die Stadt in eine "gute, schöne Zukunft" führen. Die Stadtentwicklung sei dabei ein großes, ja allumfassendes Thema. Es brauche Wohnraum für alle Bevölkerungsschichten, sagte Lindmair. Als zu entwickelnde Projekte stünden die Areale an der Arzbacher Straße und auf der Zwickerwiese an.

Er setze auf Transparenz und wolle durch "geradlinige und ehrliche Informationspolitik mehr Verständnis" bei den Bürgern schaffen, so Lindmair. Man müsse die Stadt radlfreundlich machen, damit man das Auto öfter mal stehenlassen können. Und bei der Kultur: Da sei das Angebot super, die Kulturstätten aber nicht immer. Es brauche etwa Ersatz für den Kleinen Kursaal. Die Stadt sei schließlich auf Tourismus angewiesen. Im Badeteil müsse es deshalb auch eine "Achse der touristischen Nutzung" geben. Zugleich müssten aber Gastgeber, die ihre Gebäude einer anderen Nutzung zuführen wollten, auch unterstützt werden. Einen Zuhörer, der konkretere Konzepte forderte, lud Lindmair ein, daran mitzuarbeiten. Bei der anschließenden Wahl zur Liste gelang es den Freien Wählern, die Plätze fast komplett im Reißverschlussverfahren mit männlichen und weiblichen Kandidaten zu füllen.

Die Liste der Freien Wählergemeinschaft Bad Tölz zur Stadtratswahl: 1: Michael Lindmair; 2: Karin Weiß; 3: Martin Harrer; 4: Ulrike Bomhard; 5:Andreas Munkert; 6: Carolin Munkert; 7: Peter von der Wippel; 8: Andrea Niedermaier; 9: Tobias Fuhrmann; 10: Carolin König; 11: Korbinian Harrer; 12: Sandra Büttner; 13: Ulrich Fottner; 14: Roswitha Sedlmayer; 15: Jeffrey Pflanzer; 16: Ingrid Kraft-Otto; 17: Dirk Kirschke; 18: Melanie Krügers; 19: Benedikt Weber; 20: Martin Gams; 21: Paul Schenk; 22: Lisa Riesch; 23: Georg Kastenmüller; 24: Anni Stöckl; Ersatz: Benno Brehm