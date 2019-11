Die deutlichste Aussage kam am Schluss: "Mir tät's furchtbar stinken", gab Anton Demmel zu, wenn er bei der Kommunalwahl im März 2020 nicht zum Landrat gewählt würde - "weil ich dann nicht zeigen kann, wie es besser gehen könnte." Bei der Vorstellung des CSU-Wahlprogramms am Freitag in Königsdorf, exakt vier Monate vor der Entscheidung, verlief der verbale Startschuss für den Wahlkampf noch ohne größere Knalleffekte. Dafür war allerdings ein deutliches Knistern zu vernehmen.

Kein Wunder, denn der - zu diesem Zeitpunkt noch designierte - CSU-Landratskandidat Anton Demmel hat auch die Mitglieder des Kreisvorstands von seinen Ambitionen überzeugt: Demmel "brennt für dieses Amt", betonten sie mehrfach. Und obwohl Demmel, derzeit Bürgermeister von Königsdorf und Kreisrat, Wert darauf legte, Emotionen aus dem Wahlkampf heraus lassen zu wollen, ließ er dennoch immer wieder unterschwellig, aber deutlich Kritik an seinem Mitbewerber, dem amtierenden Landrat Josef Niedermaier (FW) durchklingen.

Zur Erninnerung: Demmel und Niedermaier waren einst Fraktionskollegen, bis Demmel 2015 bei den Freien Wählern ausgetreten und 2018 zur CSU gewechselt ist. Der Trennung vorausgegangen war ein heftiger langer Streit, der sich auch um die Frage nach sauberem Trinkwasser drehte. Weil darin wiederholt Keime gefunden worden waren, hatte das Gesundheitsamt, dessen Chef der Landrat ist, den Bau einer Ultrafiltrationsanlage für Königsdorf und Geretsried und bis zu ihrer Fertigstellung eine Chlorierung angeordnet. Demmel aber stemmte sich mit den Geretsrieder Stadtwerken gegen das fachliche Urteil der Kreisbehörde, das er als überzogen und zu teuer ansah. Das Verwaltungsgericht lehnte schließlich die Klagen von Geretsried und Königsdorf gegen die Anordnung des Baus der Anlage ab, und bis zu dieser Entscheidung blieb das Wasser chloriert - rund drei Jahre lang. Zeit, in der sich die beiden immer unversöhnlicher gegenüberstanden, bis Demmel den Schlussstrich zog, erst die Kreistagsfraktion verließ und schließlich ganz das politische Lager wechselte. Den Austritt begründete er unter anderem mit Diskreditierung durch die Kreisbehörde, weshalb er gegenüber dem Landrat keine Loyalität mehr aufbringen könne und wolle, wie er damals erklärte. Der damalige CSU-Kreisvorsitzende Martin Bachhuber hatte sich seit seinem Austritt bei den Freien Wählern um Demmel bemüht - und ihn rechtzeitig zur Kommunalwahl gewinnen können.

Als stärkste Fraktion im Landkreis habe die CSU "durchaus einen gewissen Anspruch", sagte der amtierende Kreisvorsitzende Thomas Holz am Freitag. Zum Anforderungsprofil eines Landratskandidaten gehören ihm zufolge drei Punkte: politische Erfahrung, fachliche Kompetenz und der Wille, das Amt auch zu bekommen. Nach vielen Gesprächen sei die CSU auf Demmel gekommen. Ein Blick in seinen Lebenslauf zeige nicht nur, dass er als Diplom-Finanzwirt mit Geld umgehen könne und dass er nach Stationen in der Stadtverwaltung und als Bürgermeister Erfahrung habe. Demmel bringe auch Gestaltungswillen mit und eben jenen Willen, die Wahl zu gewinnen. "Ich brenne wirklich für die Sache", stimmte der Kandidat zu. "Ich will nicht warten, sondern entscheiden und umsetzen." Denn politische Ämter seien "keine Erbhöfe: Demokratie heißt Macht auf Zeit, und die ist abgelaufen", sagte Demmel in Richtung Niedermaier.

Vier Themenblöcke nannte er bei seiner Programmvorstellung, auf die er sich fokussieren wolle. Der erste davon sei die Umstrukturierung der Verwaltung. Bürger interessieren sich nach Ansicht Demmels nicht für interne Abläufe oder gar Zwänge, nur für Ergebnisse. Und diese wolle er schneller schaffen, etwa durch "eine Art Genehmigungssschiene" und Eingangsabteilungen, die Reibungsverluste minimieren sollen. "Struktur geht vor Personalbeschaffung", brachte er es auf den Punkt.

Einen zweiter Themenblock bilden für Demmel ÖPNV, Umweltschutz und Landwirtschaft. "Ich will mehr Schwung reinbringen in verkehrspolitische Konzepte und die dazu gehörende Infrastruktur, etwa bei der S7-Verlängerung", sagte er - auch wenn da das Landratsamt nicht die Fäden in der Hand habe. Grundsätzlich bemerke Demmel, wie Themen in der Gesellschaft kommen und gehen, "das darf beim Umweltschutz nicht sein". Er sei "kein Fan" von zeitlichen Zielvorgaben, man müsse stattdessen bei jeder Entscheidung den Umweltaspekt bedenken. Das Landratsamt stehe aufgrund der vielen verschiedenen Interessen im Bereich des Umweltschutzes in einem weiten Spannungsfeld. Als Bürgermeister einer ländlichen Gemeinde, Angler und Jäger seien ihm diese Themen und Entscheidungen vertraut.

"Absolute Priorität" habe es, die beiden Krankenhäuser im Landkreis zu erhalten: "Das heißt, Geldbeutel auf." Einen "großen, mahnenden Zeigefinger" zeige er beim Thema Haushalt. Zwar habe das starke Steueraufkommen der Gemeinden in den vergangenen Jahren die Handlungsspielräume des Landkreises erhöht, sagte Demmel. Er sehe allerdings ein Ende der sprudelnden Einnahmen und magerere Jahre in der Zukunft, deshalb brauche es mehr antizyklisches Handeln. Auch wenn das in der Regel eher unpopulär sei. "Wie heißt es so schön? Eher legt ein Hund einen Wurstvorrat an, als ein Politiker Geldreserven", sagte er.

Seit Jahren habe er zudem eine Idee, die er bislang als Kreisrat nicht erfolgreich etablieren konnte: "Ich hätte gerne eine Person im Landratsamt, die sich ausschließlich um Fördermittel kümmert - welche es für was gibt und wie man sie wann am besten beantragt." Damit ließe sich auch aus der Kreisbehörde heraus die Wirtschaft fördern, was normalerweise bei den Kommunen selbst angesiedelt sei.