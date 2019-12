Eines hat Sebastian Englich mit dem amtierenden Landrat gemeinsam: Er ist Bäckermeister. Bei der Wahl im kommenden März tritt Englich als einer von vier Herausforderern gegen Amtsinhaber Josef Niedermaier (Freie Wähler) an - für die Linke. Dieser Partei gehört der 34-Jährige seit einem Jahr an. Hauptantrieb dafür sei eine Politik der sozialen Gerechtigkeit, sagt Englich. Im Landkreis sehe er derzeit die wichtigste Aufgabe darin, die Wohnungsnot zu bekämpfen. "Man hat Arbeit und findet keine Wohnung": Das sei die Situation vieler Menschen, die sich die hohen Mieten einfach nicht leisten könnten. Gerade in der Stadt Bad Tölz, wo er seit 2008 lebt, stünden viele Häuser leer, sagt der Niederlausitzer, während gleichzeitig Leute Wohnungen suchten: "Dagegen muss man doch etwas machen."

Englich ist als Bäckermeister beim Geretsrieder Pizza-Hersteller Franco Fresco beschäftigt. "Ich bin dort mit für den Teig verantwortlich." Ehrenamtlich engagiere er sich seit Jahren bei der Tölzer Tafel, berichtet er, außerdem in der Jugendförderung der Stadt Bad Tölz "im offenen Dienst an der Theke" und im Ferienprogramm. Da habe er schon Pralinen mit den Kindern hergestellt, aber als passionierter Modellbauer auch Holzflugzeuge mit ihnen gebaut.

Die Linke kandidiert erstmals im Landkreis zum Kreistag. Die Kandidaten: 1. Sebastian Englich, 2. Elisabeth Sellmaier, 3. Thorsten Thane, 4. Ulrike Capezzone-Heigl, 5. Günter Reschke, 6. Agnes Süßbauer, 7. Rainer Lipfert, 8. Hannah Klaus, 9. Elmar Gehnen, 10. Gisela Reschke, 11. Helmut Groß, 12. Katja Schulz, 13. Jonas Wegner, 14. Andrea Wudy, 15. Jakob Hirn, 16. Andreas Pöschl, 17. Joachim Heydasch, 18. Klaus Krämer, 19. Giancarlo Capezzone, 20. Andreas Wagner