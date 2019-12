"Es geht deutlich grüner in Lenggries"

Daniela Werner führt die Gemeinderatsliste der Grünen an.

Im April hat sich auch in der Brauneckgemeinde ein Ortsverband der Grünen gegründet. Bei der Kommunalwahl im März tritt die Partei mit einer Liste von 13 Bewerbern an. Sieben Frauen und sechs Männer, die im Reißverschlussverfahren platziert und zum Teil mehrfach genannt sind. Denn der Lenggrieser Gemeinderat wird künftig 24 Mitglieder haben. Das Durchschnittsalter der Bewerber liegt bei knapp 51 Jahren. Einen Bürgermeisterkandidaten stellen die Grünen nicht, "dazu sind wir noch zu frisch", sagt Ortsvorsitzende Lisa Busch. Sie erhofft sich "mindestens vier Sitze".

Man wolle neue Ideen einbringen und grüne Lösungen anbieten. Schwerpunkte seien die Themen Mobilität, Schulwegsicherheit, bezahlbarer Wohnraum, Umwelt- und Klimaschutz. Lenggries werde immer mehr zu einer "Pendleraußenstelle von München", sagt Busch. Wohnungen würden oft an "Gutsituierte" vermietet, junge Familien oder Auszubildende hätten kaum eine Chance. Vor allem Pflegekräfte im neuen Pflegeheim an der Karwendelstraße bräuchten Wohnungen - nicht unbedingt in einem Wohnheim, sondern entsprechend ihrer jeweiligen Lebenssituation. Die Grünen wollen eine Wohnungsbörse etablieren, bei der Tauschwillige und Suchende zusammenfinden könnten.

Beim Thema Verkehr müsse gelten: "Mehr Lebensraum für Menschen und nicht mehr Parkplätze." Im Dorf gebe es viel Durchgangsverkehr. Die Grünen wollen sich für Tempo 30 in der Innenstadt stark machen, vor allem im Hinblick auf den neuen Kindergarten, der im ehemaligen Gasthof Post entsteht. Auch sichere Ausstiegsstellen für Schüler unterhalb des Schulbergs müssten geschaffen werden, "für Eltern, die ihre Kinder unbedingt mit dem Auto in die Schule fahren müssen".

Das Thema Umwelt- und Klimaschutz ist für die Grünen naturgemäß wichtig. Eine Veranstaltung zum Thema Plastikvermeidung, die die Grünen kürzlich im Alpenfestsaal organisiert haben, sei gut gelaufen. "Wir wollen so etwas mindestens zweimal im Jahr anbieten", sagt Busch. Bürger müssten mehr Informationen bekommen, wo sie umweltverträgliche Produkte aus der Region kaufen könnten. Die Richtung sei klar, sagt Busch, das Wahlprogramm werde in den kommenden Wochen ausgearbeitet. Sie ist überzeugt: "Es geht deutlich grüner in Lenggries."

Die Liste: 1. Daniela Werner, 41, Kauffrau für Tourismus und Freizeit, 2. Roman Haehl, 35, Lehrer 3. Amanda Reiter, 52, Software-Entwicklerin 4. Max Seefried, 39, Ingenieur 5. Nadia Tretter, 35, Hebamme 6. Werner Hüttl, 57, Arzt, 7. Stefanie Zimmermann, 37, Tierärztin, 8. Thomas Betz, 53, Bäckermeister, 9. Lisa Busch, 57, Fachkauffrau (IHK), 10. Ruben Werner, 46, Elektromeister, 11. Imogen Pach, 56, Unternehmerin, 12. Jürgen Gührs, 80, Rentner, 13. Erika Werner, 71, Rentnerin. Ersatzkandidatinnen: Nicole Werner und Sabine Mederle