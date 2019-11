Die kriselnde SPD will bei der Kommunalwahl im Frühjahr mindestens in der Stärke einer Fußballmannschaft in den Kreistag einziehen. Ein durchaus ambitioniertes Ziel, denn momentan hat die Partei nur sieben Mandate

Der Abgang von Uli Hoeneß als Bayern-Präsident am Freitag, das Länderspiel gegen Weißrussland am Samstag und dann noch diese Zahl: Elf - so viele Kandidaten würde die SPD bei der Kommunalwahl im kommenden Frühjahr gerne in den Kreistag bringen. Klar, dass bei dieser angepeilten Mannschaftsstärke die Listenaufstellung in den Geretsrieder Ratsstuben am Wochenende geprägt war von Fußball-Rhetorik. "Wir haben da ein hervorragendes Team beisammen", sagte der Kreisvorsitzende Wolfgang Werner.

Mit einer ganzen Fußball-Elf würden die Genossen künftig also gerne wieder im Kreistag vertreten sein. Bei insgesamt 60 zu vergebenden Sitzen klingt das an sich nicht nach besonders viel. Bei der kriselnden SPD ist das aber schon einen Ansage. 2008 hat die Partei schließlich nur neun Mandate errungen, seit knapp sechs Jahren sitzt die SPD sogar nur noch in Handballer-Stärke im Kreistag. Gerade einmal noch sieben Sitze sind es bei der Kommunalwahl 2014 geworden. "Das war richtig bitter", sagt Klaus Barthel, der frühere Bundestagsabgeordnete aus Kochel am See. "Ich hoffe schon, dass es dieses Mal wieder ein paar mehr werden."

Damit das klappt, hat sich die SPD mit ein paar Neuzugängen verstärkt - allen voran mit Filiz Cetin, die als Spitzenkandidatin auch um den Chefposten im Landratsamt kämpft. Die gebürtige Schwäbin ist erst vor gut einem Jahr beruflich nach Bad Tölz gezogen, hat im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen noch keinerlei politisches Mandat gehabt, zeigt sich bei ihren Auftritten aber stets kampfeslustig und äußerst engagiert.

Detailansicht öffnen Auch neu auf der Liste der Kreis-SPD: Alexandra Schmidt aus Wackersberg. (Foto: Harry Wolfsbauer)

Bei einer ersten Bestandsaufnahme sei sie auf viele Themen gestoßen, "wo der Landkreis noch Potenzial nach oben hat", sagte Cetin am Wochenende bei ihrer kurzen Rede zum Wahlkampfauftakt. Das Problem sei, so Cetin, dass die SPD in der Region zwar schon einige Bürgermeister stelle, aber meistens nur die stellvertretenden. Das sei der Grund, warum es vielerorts nicht so richtig vorwärts gehe. Es seien zwar durchaus gute Konzepte vorhanden, etwa für einen besseren öffentlichen Nahverkehr. "Aber wenn man will, dass diese Konzepte auch schnell umgesetzt werden, muss man uns Sozialdemokraten wählen", so die 43-Jährige.

Cetin ist nicht das einzige neue Gesicht auf der SPD-Liste. Unter den insgesamt 60 Kandidaten ist exakt die Hälfte neu, darunter zum Beispiel Tobias Raphelt, der rote Bürgermeisterkandidat in Lenggries, der jetzt auf Platz sechs der Kreistagsliste antritt, oder Alexandra Schmidt, die erst seit drei Jahren in Wackersberg wohnt, in München aber früher schon für die SPD im Bezirksausschuss Ramersdorf-Neuperlach gesessen hat.

Die SPD hat überall im Landkreis Kandidaten gefunden, von Icking bis in die Jachenau. Es sei vor allem gut gewesen, dass man Tobias Raphelt recht weit vorne habe platzieren können, erklärte Kreis-Chef Wolfgang Werner. Damit habe Lenggries, mit gut 10 000 Einwohnern immerhin die viertgrößte Kommune im Landkreis, ziemlich sicher wieder einen SPD-Vertreter im Kreistag.

Auf der Liste stehen altgediente Kandidaten genauso wie junge. Wobei es ungeachtet des Alters wichtig sei, vor allem "eine gute Elf" in den Kreistag entsenden zu können, sagte Hans Hopfner, der Zweite Bürgermeister von Geretsried. Und Manfred Menke, der SPD-Bürgermeisterkandidat in Wolfratshausen, fügte an: Wenn es nach ihm ginge, dürften es auch gerne 14 Mandate werden - elf Spieler plus drei von der Ersatzbank. Damit Menke in den Kreistag einziehen kann, müsste er allerdings auch dann noch vorgehäufelt werden: Der Wolfratshauser startet auf Platz 18.

Die Top-Kandidaten der SPD für die Kreistagswahl 2020: 1. Filiz Cetin, Bad Tölz; 2. Wolfgang Werner, Geretsried; 3. Gabriele Skiba, Wolfratshausen; 4. Reiner Berchtold, Wolfratshausen; 5. Edith Peter, Geretsried, 6. Tobias Raphelt, Lenggries; 7. Angelika Kassner, Egling; 8. Willi Streicher, Bad Tölz; 9. Gisela Pfnür-Reichelt, Geretsried10 Fritz Meixner, Wolfratshausen; 11. Beatrice Wagner, Icking; 12. Hans Hopfner, Geretsried; 13. Alexandra Schmidt, Wackersberg; 14. Klaus Barthel, Kochel am See; 15. Gerlinde Berchtold, Wolfratshausen; 16. Michael Ernst, Bad Tölz; 17. Angelica Dullinger, Kochel am See; 18. Manfred Menke, Wolfratshausen; 19. Kerstin Halba, Geretsried; 20. Ansgar Pernice, Benediktbeuern