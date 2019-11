Am liebsten verdoppeln

Ortsvereins-Chef Karl-Otto Saur ist derzeit der einzige SPD-Gemeinderat in Schäftlarn.

Die SPD hätte in Schäftlarn künftig gerne zwei Gemeinderäte

Auch wenn es bei der SPD nun schon länger kriselt: Ihren Humor haben die Genossen noch nicht verloren - zumindest nicht in Schäftlarn. Dort sitzt Karl-Otto Saur derzeit als roter Einzelkämpfer im Gemeinderat. Bei der Kommunalwahl nächstes Frühjahr darf nach Wunsch des Schäftlarner Ortsvereins aber gerne noch ein weiterer Sitz dazukommen. "Dann können wir behaupten, wir hätten unser Wahlergebnis um 100 Prozent gesteigert", sagte Saur mit durchaus selbstironischem Unterton.

Damit es mit einem zweiten Mandat auch wirklich klappt, hat die SPD Ende vergangener Woche eine durchaus prominent besetzte Kandidatenliste beschlossen. Angeführt wird diese von Saur selbst, der nicht nur Gemeinderat, sondern auch Vorsitzender des Ortsvereins ist. Gleich dahinter kandidiert Mandy Rudow, die als Mitarbeiterin der Arbeiterwohlfahrt (AWO) für die sozialen Kernthemen der Sozialdemokraten steht. Martin Schuster ist ein Neuling auf der Liste. Schuster ist Hausarzt, hat seine Praxis in Pullach, dürfte aber auch in Schäftlarn recht bekannt sein. Auf Platz sieben tritt zudem Florian Bieberbach an, der Chef der Münchner Stadtwerke - ein politisches Ziehkind von Münchens Alt-Oberbürgermeister Christian Ude.

Einen eigenen Bürgermeisterkandidaten hat die SPD in Schäftlarn nicht aufgestellt. Die Partei unterstützt Marcel Tonnar, der als Parteifreier für die Grünen antritt. Die Fraktionsgemeinschaft der SPD mit den Grünen im Gemeinderat habe sich sehr bewährt, sagt Ortsvereins-Chef Saur. Die inhaltliche Schnittmenge sei groß. Deshalb habe man auch keine Probleme damit, sich hinter Tonnar zu stellen, der in der Gemeinde fest verwurzelt sei und damit auch der SPD als geeigneter Kandidat erscheine.

Auch auf der SPD-Liste haben nicht alle ein Parteibuch. Es stehen sowohl Parteimitglieder als auch einige Bürger darauf, die mit der SPD nur sympathisieren. Insgesamt sind es zehn Männer und neun Frauen - das geschlechtliche Gleichgewicht ist also fast hergestellt. Und wenn es so läuft, wie sich der Ortsverein das vorstellt, werden mindestens zwei der 19 Kandidaten nächsten März in den Gemeinderat einziehen.

Die SPD-Kandidaten für die Kommunalwahl in Schäftlarn: 1. Karl-Otto Saur; 2. Mandy Rudow; 3. Dietrich Seydel; 4. Nine Kästle; 5. Martin Schuster; 6. Ursula Dobner; 7. Florian Bieberbach; 8. Daniela Arnu; 9. Herbert Herz; 10. Angelika Seifert; 11. Thomas Achenbach; 12. Irmgard Bartenschlager; 13. Mervit Mansour; 14. Sibylle Herz; 15. Bernd Küpper; 16, Barbara Wanderer; 17. Horst Müller; 18. Regine Achenbach; 19. Meinhard Loibl