Wie konnte es so weit kommen? Der Ausbau zum Mobilfunkstandard 5 G hat den Hass kultiviert und mitten in ein Idyll getragen. In der eigentlich so schönen und bestens situierten Isartalgemeinde tobt der Mob, es werden Einwohner inzwischen terrorisiert und bedroht. Mit dem, was Bürgermeisterin Margit Menrad in der jüngsten Sitzung berichtete, sind sämtliche roten Linien überschritten und Grenzen eingerissen. Und es deshalb war es richtig und dringend nötig, eine noch nie dagewesene Geste zu zeigen: den "Aufstand" der Gemeinderäte, dass es so nicht weitergeht im Umgang miteinander.

Hier und jetzt muss Schluss sein mit dem Hass und mit der immer aggressiver werdenden Mentalität. Auch wenn es bei der Frage um den Ausbau der neuen Mobilfunkgeneration um das höchste Gut geht - die Gesundheit -, darf der Widerstandskampf nicht rücksichtslos sein. Menschen mit anderer oder auch differenzierterer Meinung dürfen nicht nur als Störfaktoren wahrgenommen werden. Die Gemeinde ist im konkreten Fall genauso wenig der Gegner wie Bürger, die lieber auf lokale Strahlenminimierung als auf Don-Quijote-ähnliche Komplettblockade setzen, weil ihnen im Zweifel der Spatz in der Hand lieber ist als die Taube auf dem Dach. Und vergeben ist mit der aktiven, verträglichen Positionierung von Funkmasten nichts. Denn sollte der Kampf gegen Windmühlen irgendwann tatsächlich auf Bundesebene Früchte tragen, könnte Icking rückbauen lassen, hatte aber in der Zwischenzeit immerhin nur geringe Belastungen statt der hohen Dosen, die viele befürchten, wenn ein Mobilfunkunternehmen die Masten nach eigenem Gutdünken platziert.

Wer wirklich etwas bewegen will, muss die allererste Regel des Miteinanders beachten: die des Zuhörens und des Dialogs. Was es in Icking - und in allen anderen Orten des 5 G-Ausbaus - braucht, ist ein Aufstand der Anständigen. Wenn das Niveau aber so sinkt, dass Menschen diffamiert und bedroht werden, sind das Methoden autoritärer Machart. Da gibt es keinen alternativen Weg: Es braucht eine Entschuldigung, hier und jetzt, vom Verantwortlichen. Und für alle anderen die Rückkehr zur Besonnenheit.