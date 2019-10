Wer der Meinung war, dies sei einfach Spitze, muss ein Freund von "Dalli Dalli" sein. Für mehr an Demokratie als an Ruck-Zuck-Lösungen interessierte Menschen war die Nominierung der Stadtratsliste der Geretsrieder CSU eine fade Chose. Hätte nicht der Vorsitzende Ewald Kailberth eingangs Ziele und Inhalte beschrieben, wäre kein einziges politisches Wort gefallen. Die Bewerber um einen Listenplatz wurden von Wahlleiter Gerhard Meinl sogar ausdrücklich aufgefordert, möglichst nicht zu sprechen, sondern nur aufzustehen und sich damit kurz zu erkennen zu geben. Brav absolvierten alle dieses politisch unwürdige Prozedere. Niemand erklärte, was er in der Lokalpolitik vertreten, erreichen, verfolgen, einfordern will. Keine und keiner äußerte sich zur eigenen politischen Rolle, zu Positionen und Absichten. Vom "Bewerben" um einen Listenplatz konnte keine Rede sein. Und auch das Wahlvolk blieb hübsch kusch: Niemand fragte nach, keiner wollte auch nur ansatzweise politisch diskutieren. Also alle und alles weiter wie bisher?

Das scheint inzwischen das Wesen der Geretsrieder CSU zu sein. Gerhard Meinl hat es schon vor zweieinhalb Jahren auf die Formel gebracht: "Wir sind jetzt Bürgermeister-Partei." Und genau das klang in Kailberths Eingangsworten immer wieder an - fünfmal in einer eher kurzen Rede: Mal hieß es, die CSU müsse "einig mit dem Bürgermeister" arbeiten, mal "gereiht hinter dem Bürgermeister"; mal wurde appelliert, dass sich die CSU "hinter seiner Politik scharen" möge. Wem das genügt, der braucht natürlich keinen eigenen Gedanken mehr einzubringen.

So wurde denn die vom Vorstand intern erarbeitete Liste mit allen Namen und in unveränderter Reihung gewählt. Eine schwarze Block-Abstimmung. Mit einer einzigen Gegenstimme. Man kann nur spekulieren, von wem die wohl gewesen sein mag. Aber nicht einmal das wurde ja in dieser gespenstischen Versammlung besprochen: Dass da einer im Saal saß, der bisher Stadtrat ist, der sogar einmal Sprecher der Fraktion war, der aber in Sachen Karl-Lederer-Platz dezidiert eine andere Ansicht als der Rest vertreten hat - Volker Reeh. Dessen abweichende Meinung muss man gewiss nicht teilen, aber über dergleichen sollte doch wenigstens gesprochen werden in einer politischen Partei, deren Merkmal Auseinandersetzung und Diskurs sein müssten. Aber schneller geht's natürlich, wenn man so jemanden einfach im internen Zirkel gar nicht erst auf die Liste setzt. Dalli, dalli.