5. Oktober 2018, 22:17 Uhr Kommentar Nur herrlich

Auf dem Geretsrieder Kulturherbst spielen Frauen kaum eine Rolle

Von Felicitas Amler

Was für ein prächtiger Kulturherbst! Unterm Sternendach des Festzelts treten große Künstler auf. Rundherum bieten Kunsthandwerker Schönes und Witziges, Dekoratives und Nützliches feil. Köstlicher Duft lockt Besucher an die Essensbuden. Und sogar das Wetter spielt mit: goldener Oktober. Das hat Geretsried doch mal wieder gut hinbekommen. Dank einem Stadtrat, der einsieht, dass Kultur Geld braucht. Dank einem Festivalleiter, der beste Kontakte hat. Dank einem Kulturverein Isar-Loisach, der pfiffige Ideen einbringt. Alles wunderbar? Beinahe.

Claus von Wagner, Helmut Schleich, Konstantin Wecker, Willi Astor, Dominik Halamek, Sašo Avsenik und seine Oberkrainer. Das sind die großen Acts im Zelt. Und? Eben: Nix und. Keine einzige Frau in diesem Programm der klingenden Namen. Keine Liedermacherin, keine Kabarettistin, keine Solo-Musikerin.

Nein, das ist natürlich - wie immer, wenn Frauen vergessen werden - keine Absicht. Wahrscheinlich nicht einmal ein bewusster Vorgang. Sie spielen halt einfach keine Rolle. Oder doch: eine dienende. Als Veranstalterinnen - Andrea Weber, Assunta Tammelleo, Ingrid Hammerschmied etwa. Oder als Köchinnen und Bewirterinnen - die Frauen der Eghalanda Gmoi, der Deutschen aus Ungarn, der Siebenbürger Sachsen. Nur im Kindertheater darf eine - immerhin feministische - "dumme Augustine" auf die Bühne. Und zu allem Übel ist das weithin sichtbarste Zeichen von Weiblichkeit auf diesem Festival ein riesiges sexistisches Werbeplakat einer Brauerei, die dort ausschenkt: tiefer Kamerablick in ein pralles Dirndl-Dekolleté - Kopf abgeschnitten. Was für ein Frauenbild.

Wer jetzt sagt, das wollten wir doch so gar nicht, hat beste Chancen, das zu beweisen. In zwei Jahren wird es sicher wieder einen Geretsrieder Kulturherbst geben. Man darf gespannt sein, was da außer herr(!)licher Atmosphäre noch so kommen wird.