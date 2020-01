Es ist das Verdienst von Hubert Prömmer, dass die Dietramszeller Bürger nun mehr Wahlmöglichkeiten haben. Mit seiner von manchen belächelten Steckbriefaktion ist es ihm gelungen, Fabian von Xylander als Bürgermeisterkandidat zu gewinnen - einen Vollblutpolitker mit Kampfgeist und einiger politischer Erfahrung.

Ein Sozialdemokrat dürfte es im ländlich geprägten Dietramszell freilich nicht leicht haben. Aber der Ort ist längst kein reines Bauerndorf mehr. Viele Zugezogene leben hier, die sich auf vielfältige Weise in der Gemeinde engagieren und sich mit den beiden bislang einzigen Kandidaten aus dem konservativen Lager, Ludwig Gröbmaier von der CSU und Josef Hauser von den Freien Wählern, womöglich nicht identifizieren können. Und die Bürgerliste, die sich als sozial-ökologische Gruppierung um Leni Gröbmaier gebildet hat? Die stellt keinen eigenen Bewerber.

Diese Lücke könnte Fabian von Xylander schließen. Dass es in Dietramszell Potenzial für einen Kandidaten aus dem links-grünen Spektrum gibt, zeigen die jüngsten Wahlergebnisse: Bei der Europawahl vergangenen Mai haben die Grünen in Dietramszell nach der CSU die zweitmeisten Stimmen geholt. Auch junge Leute, die sich für grüne Themen einsetzen, gibt es in der Gemeinde einige - das zeigen nicht zuletzt die vielen Kandidaten unter 30 auf der Grünen-Liste, an deren Spitze die 22-jährige Teresa Wimmer steht. Für die schwächelnde SPD ist von Xylanders Bewerbung eine Chance, auf dem Land Boden gut zu machen. Vor allem aber ist sie ein Gewinn für die Bürger, die nun eine echte Wahl haben. Denn Demokratie braucht Meinungsvielfalt und Kandidaten, die diese auch repräsentieren.