8. Januar 2019, 21:58 Uhr Kommentar Den Risiken getrotzt

Auch beim Wetter hat sich sich inzwischen eine Art Vollkasko-Mentalität durchgesetzt

Von Benjamin Engel

Dem typischen Bewohner im Oberland wird nachgesagt, bei viel Schnee noch gelassen zu reagieren, während in München schon bei wenigen Zentimetern die Panik regiert. Am Dienstagnachmittag betrug die Temperatur in Wolfratshausen knapp über zwei Grad Plus, Tauwetter also. Und der Schnee schmolz. So mancher könnte den jetzigen Wintereinbruch also auch sarkastisch kommentieren. Denn in der kalten Jahreszeit schneit es trotz Klimaerwärmung und manches Mal eben ein bisschen mehr auf einmal. Damit muss jeder auch künftig rechnen. Schnee im Winter ist keine Überraschung - auch dank ausführlicher Wetterprognosen.

Warum der Unterricht an allen Schulen im Landkreis bis Freitag ausfällt, ist erst einmal kaum zu begreifen. Schließlich fahren am Dienstag alle Züge im Landkreis wieder. Und gerade Eltern stellt die Entscheidung der Behörden vor massive Probleme. Mütter und Väter mit Schulkindern sind heutzutage oft berufstätig. Sie brauchen einen Ort, an dem sie ihre Kinder sicher betreut wissen. Sonst müssen sie hektisch Ersatz organisieren. Immerhin gibt es einen Notbetrieb an den Schulen.

Die Behörden im Landkreis hätten die weitere Wetterentwicklung allerdings auch erst einmal abwarten und die Schulen vorerst öffnen können. Die Lehrer müssen sowieso dort sein. Andererseits hat sich im modernen Alltag längst eine Art Vollkasko-Mentalität eingeschlichen. Wenn etwas passiert, muss schließlich immer irgendwer Schuld sein. Und in diesem Fall stehen die staatlichen Stellen in der Verantwortung. Womöglich reagieren die zuständigen Personen auch deshalb manchmal vorsichtiger als nötig. Sollte sich die Situation drastisch zuspitzen, will jeder lieber abgesichert sein. Sämtliche Lebensrisiken kann aber keine Gesellschaft absichern. Darüber sollte jeder einmal nachdenken.