18. Oktober 2018, 22:14 Uhr Kolpingfamilie Herbstball in Waldram

Zu ihrem Herbstball lädt Kolpingfamilie Waldram am Samstag, 20. Oktober, in den Pfarrsaal von St. Josef der Arbeiter ein. Einlass ist von 19 Uhr an. Der Eintritt kostet zwölf Euro. Zum Tanz spielt wieder die Band "Baeck in Town" aus Traunstein auf. Außerdem gibt es Schmankerl, die zur Herbstzeit passen, Weine und Erfrischungsgetränke, an der Bar auch Cocktails. Der gesamte Erlös kommt dem Verein "Arbeit für Jugend" zugute. Eine Platzreservierung ist erforderlich, Telefon 08171/2 05 32.