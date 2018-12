14. Dezember 2018, 22:22 Uhr Königsdorf Isartalsternwarte zeigt Komet

Im Dezember wandert der Komet Wirtanen sichtbar schnell über den Himmel. Aus diesem Grund lädt die Isartalsternwarte in Königsdorf lädt alle Interessierten, vor allem Familien und Kinder, zu einem Beobachtungsabend an diesem Samstag, 15. Dezember, 19 Uhr, ein. Der Komet befindet sich am nächsten zur Erde, wenn er sich zwischen den Hyaden und Plejaden befindet. "Der Abstand von den Plejaden beträgt nur drei Grad - ein Bilderbuchmotiv", heißt es in der Pressemitteilung der Sternwarte. Entdeckt wurde der Komet bereits 1948 von dem amerikanischen Astronomen C. A. Wirtanen.

Außerdem können die Besucher noch den Geminiden-Meteorstrom sehen, der vom 4. bis zum 17. Dezember auftritt. Seinen Höhepunkt hatte er zwar schon am Freitag mit bis zu 120 Erscheinungen pro Stunde, in einer etwas geringeren Fallrate kann er aber auch noch am Samstag fast die ganze Nacht lang beobachtet werden. Die Sternen-Schau dauert voraussichtlich bis 21 Uhr. Der Eintritt kostet 15 Euro für Familien, sieben Euro für Erwachsene und fünf Euro für Kinder. Es wird empfohlen, warme Winterkleidung und warme Schuhe zu tragen. Am Eingang gibt es den neuen Jahreskalender der Isartalsternwarte mit zwölf Astromotiven zu kaufen. Weitere Informationen sind im Internet (www.isartalsternwarte.de) zu bekommen.