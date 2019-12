Es gibt Menschen, mit denen ein ganzes Dorfgefüge steht und fällt. Max Schlickenrieder ist so jemand, der mit seinem unermüdlichen Einsatz im Sportverein einen wichtigen Beitrag für Königsdorf leistet.

Und das bereits seit Jahrzehnten. Seit 29 Jahren ist Schlickenrieder Vorsitzender des Turn- und Sportvereins (TSV) Königsdorf mit seinen sieben Abteilungen. Und wenn man bedenkt, dass seine ehrenamtliche Karriere noch viel früher begonnen hat, nämlich als Jugendtrainer für Fußball von 1972 bis 1985, Jugendleiter Fußball von 1984 bis 1999 und zudem als Trainer der Ersten und Zweiten Mannschaft von 1985 bis 1990, dann kann man mit Fug und Recht von einer außerordentlichen Ausdauerleistung sprechen. Zudem gelinge ihm die stets gute Zusammenarbeit mit anderen Vereinen und Sponsoren. "Dank der Nachsichtigkeit und des Verständnisses seiner Frau und Familie konnte und kann er sich nach wie vor voll ins Vereinsleben einbringen", heißt es dazu aus dem Landratsamt.

Für seinen ehrenamtlichen Einsatz hat Schlickenrieder bereits zahlreiche Auszeichnungen erhalten: die Landesehrung in Silber und Gold, die Verdienstnadeln sowohl in Gold als auch in Gold mit Kranz und den Ehrenamtspreis des Sportbezirks Oberbayern. Da nimmt es nicht wunder, dass Gabriele Schwaiger und Renato Wittstadt vom Sportkreis Bad Tölz-Wolfratshausen sowie der stellvertretende Vorsitzende des TSV Königsdorf, Rainer Kopnicky, Schlickenrieder auch für die Isar-Loisach-Medaille vorgeschlagen haben. Erfolgreich.

Und wäre der reine Zeitfaktor nicht schon genug, den der 1942 Geborene ins Ehrenamt investiert, gibt es da auch noch weitere Werte, die unter Schlickenrieders Ägide geschaffen wurden: Heute besitzt der TSV rund eine Million Euro an Vermögenswerten, vor allem mit dem Vereinsheim. In das wurde nämlich zukunftsorientiert investiert, etwa mit einer Photovoltaikanlage, einer energieeinsparenden Wasseraufbereitung und einer Zisterne, aus der die Sportplätze beregnet werden, so dass unnötiger Trinkwasserverbrauch vermieden werden kann. Vor etwa fünf Jahren kam noch der Bau der Halle für die Stockschützen dazu, die auch anderen Vereinen für Veranstaltungen oder soziale Projekte zur Verfügung steht. Etwa beim jährlichen, überörtlichen "Lebenslauf" des Vereins "Bürger für Leukämie- und Tumorerkrankte" (Blut), den Schlickenrieder maßgeblich mitorganisiert. 2015 und 2016 diente die Halle zudem temporär der Unterbringung von Asylsuchenden. Der Einsatz des Königsdorfers sichere dem TSV und seinen Mitgliedern auch in Zukunft die Möglichkeit, sportlichen Betätigungen nachzugehen.