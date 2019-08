18. August 2019, 21:38 Uhr Königliches Treffen "Kini" am Herzogstand

Der Herzogstand war der Lieblingsberg von Ludwig II. Zu seinem 173. Geburtstag am nächsten Sonntag, 25. August, kommt der "Kini" dorthin zurück. Und zwar in Gestalt des Schauspielers und Ludwig-Darstellers Bernhard Rieger. Alle Fans des Märchenkönigs und Bergwanderer können mit ihm ins Gespräch kommen und ihn fotografieren. Die erste Bergfahrt ist um 8.30 Uhr. Von circa 10 Uhr wird der "Kini" erwartet. Wobei noch nicht klar ist, ob er zu Pferd oder bequem mit der Herzogstandbahn auf den Berg kommt. Treffen kann man ihn oben bis in den Nachmittag hinein um das Berggasthaus Herzogstand, in der Nähe der Ludwigbüste oder auch beim Pavillon. Ein "Königshaus" hatte der junge König 1866 auf dem Herzogstandsattel, oberhalb des ehemaligen Jagdhauses der Wittelsbacher, errichten lassen. Im Juli 1867 übernachtete Ludwig II. dort das erste Mal und genoss den Ausblick. 1885, ein Jahr vor seinem Tod, besuchte er den Herzogstand das letzte Mal. Weitere Informationen und Fahrzeiten unter www.herzogstandbahn.de oder www.kochel.de