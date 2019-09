Ein 28-Jähriger aus München ist am Sonntagnachmittag auf der Kesselbergstrecke mit seinem Sportwagen in eine Steinmauer gekracht. Gegen 13.45 Uhr war der Mann mit seinem 500 PS starken Boliden bergauf von seiner Fahrbahn abgekommen. Es entstand ein Schaden in Höhe von 23 000 Euro. Der Fahrer gab an, er habe einem silbernen Mercedes SLK ausweichen müssen. Die Polizei sucht deshalb nach Zeugen. Der Münchner wurde bei dem Unfall leicht verletzt.