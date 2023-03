Von Petra Schneider, Kochel am See

Im Landkreis wächst die Nervosität, seit in der Region Garmisch-Partenkirchen Wölfe umherstreifen. Das Landesamt für Umwelt hat bestätigt, dass es sich um ein Wolfspaar handelt, das in der Gegend um Oberammergau gesichtet wurde und womöglich bald Nachwuchs bekommt. Außerdem wurden zwei Rüden registriert. Im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen gibt es bislang noch keine registrierte Sichtung, aber nach Ansicht des Kochler Bürgermeisters Thomas Holz (CSU) ist das nur eine Frage der Zeit. Dringender Handlungsbedarf sei geboten, denn in Kürze beginnt die Weidesaison. Dann würden Schafe, Ziegen und Kühe womöglich schutzlos Wolfsangriffen ausgesetzt.