Kochel am See

Über Meeresschutz referiert Tharaka Sriram auf Einladung des Vereins Sofia am Donnerstag, 16. Januar, im Gasthaus Zur Post am Schmied-von-Kochel-Platz. In knapp einem Jahr reiste die Referentin durch 17 Länder, um dort Meeresschutzgebiete zu besuchen, die als Rückzugsorte für die maritime Tierwelt dienen. Sie sprach mit Umweltministerien, Umweltschützern und gemeinnützigen Organisationen, die sich für den Erhalt und den Schutz der Ozeane einsetzen. In ihrem Vortrag geht Sriram vor allem auf die Frage ein, wie Meeresschutz weltweit vorangetrieben werden kann. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr.