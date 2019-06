24. Juni 2019, 21:30 Uhr Kochel am See Verkehrsschild geklaut

An der B 11 auf Höhe Pessenbach im Gemeindegebiet von Kochel am See ist vermutlich in der Nacht auf Freitag ein Verkehrszeichen geklaut worden. Die Straßenmeisterei Bad Tölz stellte am Freitag um 10 Uhr die Lücke fest. Bei dem Schild handelt es sich nach Angaben der Polizei um eine Tempobeschränkung auf 60 Stundenkilometer. Diese Schilder sind beliebt als illegales Geburtstagsgeschenk zum Sechzigsten. Am Donnerstag hatten Mitarbeiter der Straßenmeisterei laut Polizeimeldung das Verkehrsschild noch an seinem angestammten Platz vorgefunden. Nun muss an der Stelle ein Neues angeschraubt werden. Der Schaden beläuft sich laut Bericht auf gut 100 Euro.