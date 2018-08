10. August 2018, 22:05 Uhr Kochel am See Verengte Fahrbahn

Kochler Internetausbau führt zu Verkehrsbehinderungen

Die Baumaßnahmen für den Breitbandausbau in Kochel am See sind in vollem Gange. Deshalb ist mit Behinderungen im Straßenverkehr zu rechnen, wie die Kommune mitteilt. Derzeit arbeitet das von der Deutschen Telekom mit den Tiefbauarbeiten beauftragte Unternehmen mit drei Bautrupps gleichzeitig in den verschiedenen Ortsteilen.

Während die Arbeiten an der Ötzgasse und im Maler-Adam-Weg in Ort bei Kochel ebenso weitergeführt werden wie an der Jochbergstraße und Am Wieden in Kochel am See, soll im Ortsteil Ried von der kommenden Woche an ein neuer Abschnitt begonnen werden. Deshalb werde es dort im Bereich der Dorfstraße und der Alten Schmiedgasse in den kommenden Wochen zu erheblichen Behinderungen im Straßenverkehr kommen. Da die für den Breitbandausbau notwendigen Leitungen überwiegend in die Straße verlegt werden müssen, wird teilweise die Fahrbahn eingeengt werden.