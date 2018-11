13. November 2018, 21:48 Uhr Kochel am See Tipps aus der digitalen Welt

Der Sozialverband VdK Kochel am See lädt für Donnerstag, 15. November, in den Gasthof Hotel zur Post ein. Auf der Agenda steht der Einblick in die digitale Welt. Mitglieder des Vereins "Computer-Hilfe im Oberland" informieren über "Multi-Media für Senioren" und zeigen Geräte, die auch der älteren Generation Vorteile bieten können. Die Veranstaltung, die im Rahmen der Ehrenamtswoche stattfindet, bildet den Start für weitere Treffen, um die Praxis mit Computer und Co zu erlernen. Eingeladen sind auch Interessierte, die sich auf diesem Gebiet ehrenamtlich engagieren möchten.