Kochel am See

Nach insgesamt genau 17 Jahren und drei Monaten verlässt Kämmerer Josef Buchner zum Jahresende die Verwaltungsgemeinschaft Kochel am See. Buchner verabschiedet sich in den Ruhestand. "Als Leiter der Finanzverwaltung hatten Sie eine zentrale Rolle hier im Hause inne", sagte Bürgermeister Thomas Holz (CSU) bei einer kleinen Abschiedsfeier im Rathaus. Als Fachmann in allen Fragen des Kommunalrechts habe Buchner seinen Kollegen zudem immer mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Vor allem beim teuren Umbau des Spaßbads Trimini habe der Kämmerer stets ein waches Auge darauf gehabt, dass die Finanzen der Gemeinde nicht überstrapaziert werden, betonte Holz.

Buchner selbst dankte allen Kollegen für die stets angenehme Zusammenarbeit. "So ein Abschied fällt viel leichter, wenn man sich sicher ist, dass die Finanzverwaltung auch in Zukunft in guten Händen sein wird", sagte er. Die Leitung der Kämmerei wird zum Jahreswechsel Thomas Bacher übernehmen. Der 24-jährige Verwaltungsfachwirt ist seit dreieinhalb Jahren im Kochler Rathaus tätig und wurde in den vergangenen Monaten intensiv von seinem Vorgänger eingearbeitet. "Wir haben rechtzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und sind mit einer jungen Mannschaft gut gewappnet für die Aufgaben der kommenden Jahre", so Holz.