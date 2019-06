30. Juni 2019, 22:17 Uhr Kochel am See Hommage an Freddie Mercury

Der Sommer ist da und mit ihm die Zeit der Freiluftveranstaltungen. Was kann es Schöneres geben, als am Ufer des Kochelsees auf großer Leinwand einen Film zu schauen. Das Kino in Kochel e.V. hat den Musikfilm "Bohemian Rhapsody" ausgewählt, der die Band Queen und ihren Leadsänger Freddie Mercury, der 1991 im Alter von 45 Jahren starb, feiert. Unvergessen sind die großen Hits der britischen Rocker wie "We are the champions", "Another one bites the dust" oder "Radio Ga Ga", um nur einige zu nennen. Der Film behandelt die Geschichte Freddie Mercurys von der Gründung von Queen 1970 bis zum Auftritt beim "Live Aid"-Konzert sechs Jahre vor seinem Tod. Zu sehen ist der Film am Freitag, 19. Juli, auf der Seepromenade in Kochel oder bei Regen unter dem Baldachin des Walchenseekraftwerks. Der Eintritt kostet acht Euro, bis 15 Jahre fünf Euro. Einlass ist um 19 Uhr, Filmbeginn um etwa 21.30 Uhr. Sitzgelegenheiten sind nach Möglichkeit selbst mitzubringen.