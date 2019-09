Kochel am See

Die Resonanz auf den im Mai neu angelegten Blühstreifen in der Alten Straße in Kochel am See "war und ist durchweg positiv", berichtet Bürgermeister Thomas Holz (CSU). Die bunte Blüten-pracht sei ebenso gelobt worden wie das Engagement der Kommune allgemein zum Erhalt der Artenvielfalt. "Zudem hatten wir nicht nur eine Kaufanfrage für das Saatgut. Einige wollen so auch einen Beitrag für den Natur- und Umweltschutz in den Privatgärten leisten", freut sich Holz, der begeistert ist, dass man durch das Anlegen dieses Blühstreifens auch Privatleuten einen Anstoß gegeben habe.

Die Gemeinde selbst leiste einen weiteren Beitrag nicht nur im rund 35 000 Quadratmeter großen Kurpark an der Badstraße, sondern beispielsweise auch noch auf vielen Kilometern entlang der Bahnlinie Kochel - Tutzing. "Außer in den sicherheitsrelevanten Bereichen verzichten wir auch hier ganz bewusst auf eine intensive Mahd", sagt der Bürgermeister. Als Mitglied der Fachgruppe "Gewässer" beim Runden Tisch "Arten- und Naturschutz", der nach dem Volksbegehren "Rettet die Bienen" installiert wurde, habe er gelernt, wie wertvoll gerade auch derartige Randstreifen sein können: "In diesen hohen Gräsern bietet sich ein idealer Lebensraum für viele Insekten und Tiere."

Da im Bereich neben den Gleisen allerdings keine bunte Blütenpracht vorhanden ist, seien auch kritische Fragen an die Gemeinde gerichtet worden - etwa, ob der Bauhof nun die Anlagenpflege eingestellt habe. Aus diesem Grund wird nun ein kleines Schild mit der Überschrift "Unsere Gemeinde blüht - Wildes, schönes Grün für Bienen, Schmetterlinge & Co." aufgestellt. "Damit weisen wir darauf hin, dass es sich bei diesen Streifen nicht um eine Nachlässigkeit des gemeindlichen Bauhofs handelt, sondern um einen ganz bewussten Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt", sagt der Rathauschef. Er kündigt zudem an, dass diese Bereiche im kommenden Jahr noch erweitert werden sollen.