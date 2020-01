Kochel am See

Die nächste Matinee im Kochler Kino in Zusammenarbeit mit Oikosimpuls Schlehdorf findet an diesem Sonntag von 11 Uhr an statt. Gezeigt wird dort der Dokumentarfilm "Das Salz der Erde" von Wim Wenders und Juliano Ribeiro Salgado - ein Porträt und Hommage an den Meister der Sozialfotografie, Sebastião Salgado.

Der Dokumentarfilm zeichnet auf beeindruckende Weise das Leben und die Arbeit dieses Künstlers nach. 2019 erhielt er für seine sozialdokumentarischen Bilder von Armut als erster Fotograf den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Er habe "in hervorragendem Maß zur Verwirklichung des Friedensgedankens beigetragen", hieß es in der Begründung.

Salgado hat in den vergangenen 40 Jahren die Spuren der sich wandelnden Welt dokumentiert und war Zeuge zahlreicher internationaler Kriege, Konflikte und Hungersnöte. Mit viel Empathie zeigt er in seinen Bildern deren Folgen, das menschliche Leid, und gewährt gleichzeitig einen Blick auf die Schönheit des Planeten. Von 10 Uhr an findet ein Film-Frühstück in den Kochler Stuben bei Laurent statt, Einlass zum Film ist von 10.45 Uhr an. Die Vorstellung dauert 100 Minuten.