Kochel am See

Franz Marc Museum bietet wieder Kurse in den Herbstferien an

In den Herbstferien bietet das Franz Marc Museum in Kochel wieder Kurse an. "Herbstzauber - Malen auf großen Leinwänden" heißt es am Samstag, 26. Oktober, von 10 bis 13 Uhr. Kursleiterin Silke Lühr gibt im Museumsatelier eine Einführung in Farben und Techniken. Danach kann jeder seine Leinwand gestalten, wobei er in der Umsetzung seiner Ideen unterstützt werden soll. Das Angebot ist für Erwachsene und Kinder gedacht, die Zahl der Teilnehmer auf acht begrenzt. Die Gebühr beträgt acht Euro, zuzüglich fünf Euro für Material. Ebenfalls am 26. Oktober gibt es "Drucken mit Naturmaterialien und Blattgold". Von 14 bis 17 Uhr stellen Erwachsene und Kinder mit diversen Drucktechniken kleinformatige Bilder und Motive her. Dieser Kurs ist spielerisch angelegt und soll viele Überraschungsmomente bieten. Wer will, kann danach einzelne Flächen mit Blattgold verzieren. Die Gebühr beträgt acht Euro. Leiterin ist Silke Lühr.

Um "Fantasiefiguren für den Garten, Verzierungen für Blumen oder Vasen" geht es am Sonntag, 27. Oktober, von 10 bis 12.30 Uhr. Auch dieser Kurs wird von Silke Lühr geleitet. Sie zeigt Kindern, wie man aus selbst trocknendem und farbig bemaltem Ton Tiere oder andere Figuren dergestalt an Blumen und Vasen ansteckt, dass es aussieht, als klammerten sie sich daran fest. Die Gebühr beläuft sich auf acht Euro, hinzu kommen fünf Euro Materialkosten.

Eine Puppenkiste aus Holz bauen Mädchen und Jungen im Alter von sechs Jahren an in einem Kurs, der am Dienstag, 29. Oktober, von 10 bis 13 Uhr angeboten wird. Leiterin Dorothea Dattenberger zeigt, wie man aus einer Vielzahl an Hölzern verrückte, gruselige und verzauberte Fantasiewesen konstruiert und sie danach ankleidet. Ein Hammer und eine Brotzeit sind mitzubringen. Die Gebühr beträgt acht Euro.

Bis zum Herbstferienende kommen noch Angebote im Actionpainting, Filzen oder auch im Bau eine Riesenmurmelbahn im Museumspark hinzu. Für alle Kurse ist eine Anmeldung erforderlich, Telefon 08851/92 48 80, E-Mail: besucherdienst@franz-marc-museum.de.