22. August 2018, 22:04 Uhr Kochel am See Expressionistischer Spaziergang

Wer Kunst und Natur gleichzeitig erleben möchte, ist zu einem geführten Spaziergang eingeladen: "Auf den Spuren von Franz Marc durch Kochel am See" heißt es am Samstag, 25. August, von 9 bis 10.30 Uhr. Die Landschaft rund um den Kochelsee inspirierte den Expressionisten Franz Marc. Auf dem Spaziergang besucht die Gruppe Lieblingsmalplätze und gewinnt Einblicke in das Leben des Künstlers. Die Teilnahme kostet acht Euro pro Person, Anmeldung erforderlich bis spätestens am Vortag über die Tourist Information, Telefon 08851/388, oder per Mail an info@kochel.de