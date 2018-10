4. Oktober 2018, 21:49 Uhr Kochel am See Erntedankfest für Kinder

Zu einem Kindergottesdienst zum Erntedankfest lädt die Katholische Pfarrei Kochel am Samstag, 6. Oktober, um 17 Uhr in die Pfarrkirche St. Michael ein. "Im Mittelpunkt des Wortgottesdienstes stehen die Freude und der Dank für alles, was uns Gott immer wieder neu wachsen und werden lässt", heißt es in der Einladung. Im Anschluss an die Feier in der Kirche sind Kinder wie Eltern in dem Pfarrgarten zum Lagerfeuer mit Stockbrot und Kartoffeln eingeladen.