Der Klosterladen Benediktbeuern hat nach seinem Umbau im Januar wieder geöffnet - vorerst allerdings im Sinne eines "Silent Openings". Denn das modernere Erscheinungsbild soll noch gebührend gefeiert werden. Zur offiziellen Eröffnungsfeier, die Ende Februar stattfindet, wird ein prominenter Gast mit Benediktbeurer Bezug erwartet: Der Passauer Bischof Stefan Oster, SDB, wird am Freitag, 28. Februar, von 19 Uhr an, aus diesem Anlass im Barocksaal des Klosters eine Lesung aus seinem Buch "Credo" halten. Zudem wird Oster am Samstag, 29. Februar, von 10 Uhr an, auch die Räume des umgebauten Klosterladens anlässlich der Wiedereröffnung segnen. Bis dahin aber laden Simone Spohr, die Leiterin des Klosterladens, und ihr Team (im Bild: Sebastian Heinritzi) auch so schon Besucher ein, sich selbst ein Bild von den neu gestalteten Räumlichkeiten samt vergrößerter Präsentationsflächen, neuen Möbeln und Licht zu machen.