Beim Informationsabend an diesem Dienstag, 26. November, geht es im Casino der Kreisklinik Wolfratshausen um das Thema "Arthrose und Schmerz der großen Gelenke". Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Kai Köster, Leiter der Unfallchirurgie & Orthopädische Chirurgie in der Chirurgischen Abteilung der Kreisklinik Wolfratshausen, hält einen Vortrag zum Thema. In der anschließenden Diskussion geht der Experte auf Fragen ein wie "Welche Möglichkeiten gibt es, eine Arthrose in den großen Gelenken mit nicht operativen und operativen Maßnahmen zu behandeln?", "Wann ist der richtige Zeitpunkt für eine Operation?" oder "Was ist nach einer Operation wichtig?" Der Eintritt zur Informationsveranstaltung in der Klinik am Moosbauerweg ist frei.