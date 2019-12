In den Wäldern geht eine Seuche um. Massenweise sterben die Eschen. Den Tod bringt ein Pilz mit dem harmlosen Namen "Falsches Weißes Stengelbecherchen". Er befällt erst die Blattspindel, wandert von dort über den Stiel und den Ast weiter, bis irgendwann der ganze Baum infiziert ist. Die Rinde blättert ab, die Triebe welken und vertrocknen, die verdorrten Äste brechen herunter. Im späten Stadium fallen sogar die Wurzeln ab, dann stürzt der Baum plötzlich um. Und ist er erst einmal geschwächt, haben Schädlinge wie der Eschenbastkäfer und der Hallimasch-Pilz leichtes Spiel, das Zerstörungswerk zu vollenden.

Und das Eschentriebsterben geht schnell: "Junge Eschen sind in einem Jahr tot", sagt Förster Robert Nörr und zeigt auf die schütteren Kronen ringsherum. Bei älteren Pflanzen sei es eher ein Siechtum über längere Zeit. Auf eine scheinbare Erholung folge jedoch stets ein Rückfall. "Gesund wird keiner mehr." Zu verhindern sei die Ausbreitung nicht, da die Pilzsporen durch den Wind übertragen würden.

Forstbesitzer Anton Jäger weiß, dass er den Kampf um seine Eschen verloren hat. Zusammen mit Nörr steht er im Wald unterhalb der ehemaligen Ickinger Reitschule. Hoch wachsen die Bäume empor, aber so dicht wie früher stehen sie nicht mehr. Denn das Eschentriebsterben hat seine Opfer gefordert. Viele Bäume liegen gefährlich schräg oder sind bereits umgekippt. Überall markieren neonrote Striche die Stämme. In den nächsten Tagen hat Jäger viel zu tun: rund 30 Eschen wird er abholzen müssen. Das ist aber nur ein Bruchteil des tatsächlichen Ausmaßes. Krank sind hier so gut wie alle Bäume. Doch erst einmal geht es um die Sicherheit. Er fällt nur diejenigen, die zu nah am öffentlichen Weg stehen und Menschen gefährden könnten. Oder drohen, auf die Telefonleitung zu stürzen, die quer über dem Isarweg gespannt ist. Nörr deutet auf eine hoch aufgeschossene, über 30 Meter hohe Esche direkt an der Straße. Auch sie hat es erwischt. Jetzt geht Gefahr von ihr aus: Die verdorrten Äste können leicht auf Spaziergänger herunterfallen, das Isartal ist beliebt für Wanderungen. Und dann muss Waldbesitzer Jäger dafür geradestehen. "Wenn was passiert, ist schnell der Staatsanwalt da", erklärt Nörr, der vorsichtshalber vier Mal im Jahr die Wälder kontrolliert: "Fahrlässige Körperverletzung lautet dann der Vorwurf."

Anton Jäger ist kein Mann großer Worte. Aber ein Satz reicht, um seine Gefühlslage zum Ausdruck zu bringen. "Es war alles umsonst", meint er resigniert. Der Bauer aus Schützenried hat den Familienwald geerbt. Vor 30 Jahren pflanzte er hier in großem Stil Eschen, nachdem Orkan Wiebke im Februar 1990 eine Schneise der Verwüstung in den Schonungen geschlagen hatte. Für eben diese Neubepflanzung hat er sich damals ganz bewusst entschieden. "Die Esche war mein Lieblingsbaum", sagt er. "Es hieß immer, sie bringt nichts um." Das Waldsterben habe sie überlebt, sie komme mit jedem Boden zurecht. Die Eschen machen bis zu 20 Prozent des Baumbestands am Isarhang aus, fast alle sind betroffen. Jäger weiß schon, dass er bei der Fällung wahrscheinlich wieder allerhand Kommentare von aufgeschreckten Passanten zu hören bekommt, die jede Fällung pauschal als "Naturfrevel" verteufeln, ohne zu wissen, worum es geht. Aber das ist es gar nicht, was ihm am meisten zu schaffen macht. Für den Waldbesitzer ist es vor allem ein großer wirtschaftlicher Schaden. Das Geschäft sei völlig zusammengebrochen. Bis zu 300 Euro habe er für schöne dicke Stämme bekommen. Die unreifen Exemplare will keiner haben. "Die sind null Euro wert", hat er alle Hoffnung begraben. "Mir bleibt nur noch das Verheizen."

Förster Nörr nennt die Waldbesitzer die "Verlierer der Globalisierung". Der Eschen-Pilz sei aus Japan eingeschleppt worden, nicht aus China, wie es erst hieß. Bis jetzt ist es für die Wissenschaft ein Rätsel, warum er im Gegensatz zu seinem Heimatland so viele Schäden in Europa anrichtet. Im Herbst 2008 seien die Symptome zum ersten Mal aufgefallen, "und zwei Jahre später waren fast alle Bäume mehr oder weniger intensiv befallen". Für Robert Nörr steht fest: Die Esche wird aus den Wäldern so gut wie verschwinden. Dass dies keine Schwarzmalerei ist, zeigt das Beispiel der Ulme, die ein anderer ostasiatischer Pilz an den Rand des Aussterbens gebracht hat.

Einen Funken Hoffnung nähren die wenigen Eschen, denen der Pilz nichts anhaben kann, man spricht von fünf Prozent. Gegenwärtig machen die Forscher Zuchtversuche damit. Aber ob diese Nachkommen ebenfalls resistent sind, steht für Nörr auf einem anderen Blatt. Das werde sich erst in 20, 30 Jahren herausstellen. Und Jäger steht jetzt vor der Aufgabe, die Lücken im Wald wieder zu schließen. Dass die staatliche Förderung nur die Hälfte der Kosten deckt, ist die eine Sache. Es ist auch gar nicht so leicht, einen Ersatz zu finden, der sich auf dem nassen Boden des Isarhangs ebenso wohlfühlt wie die genügsame Esche. Vielleicht hilft die Natur sich ja auch selbst, wer weiß. Eigentlich ist nur eines klar: Dass keiner so recht weiß, wie es weitergeht.