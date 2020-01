"Rund 300 Ortsgruppen der Parents for Future gibt es bundesweit, davon stehen noch viele am Anfang", erläutert Peter Altendorf zur Eröffnung des Informations- und Kennenlernabends der Tölzer Ortsgruppe. Rund 25 Menschen haben sich im Tölzer "Welt-Raum" eingefunden, einem Mehrzweckraum am Vichyplatz, den die Stadt Bürgern kostenlos für Zwecke wie diesem zur Verfügung stellt. Rückhalt wollen die "PFF", so die Kurzform von Parents for Future den Fridays for Future-Schülern geben. "Schulstreiks sind ein legitimes Mittel" stellt Ortsgruppen-Mitglied Altendorf fest. "Unser ausgesprochenes Ziel ist es, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen oder zumindest auf unter zwei Grad zu drücken". Das wäre nur durch deutlich mutigere Sofortmaßnahmen erreichbar.

"Ich wünsche mir für Aktionen wie die Week for Climate mehr Unterstützung von den Parents for Future" sagt Sarina Haushofer. Zusammen mit Lukas von Andrian vertritt die Hohenburger Gymnasiastin heute die Schüler der Fridays for Future-Bewegung (FFF). "In Hohenburg gibt es eine engagierte Lehrkraft, die Verständnis für unser Anliegen aufbringt". Bald sei in Bad Tölz eine Podiumsdiskussion mit Vertretern aller an der Regierung beteiligten Parteien geplant. Egal ob Parents, Grandparents , Scientists oder Teachers for Future - alle müssten an einem Strang ziehen, um das Klimaziel auch zu erreichen.

Johannes Schultheiß ist evangelischer Pfarrer in Bad Tölz und Bad Heilbrunn. "Ich war früher der Spinner, der 100 Kilometer mit dem Rad zum Schulausflug gefahren ist." Schultheiß sieht jetzt die Zeit für unkonventionelle Ideen gekommen. Reihum stellen sich die Leute vor, bringen Ideen ein. Die Parents for Future planen einen runden Tisch, an dem das weitere Vorgehen besprochen werden soll.

Andreas Süß, der Klimaschutzbeauftragte des Landkreises, will anregen, dass Vertreter der Fridays for Future in den Fachbeirat Energie des Landkreises aufgenommen werden. "Inwiefern Klimaschutzmaßnahmen umgesetzt werden können, ist aber von den externen Rahmenbedingungen abhängig", gibt Süß zu bedenken. Er wünscht sich zudem, dass enger mit der Lokalpolitik zusammengearbeitet wird. "Ich bin unglaublich froh, dass Schwung in die Klimadebatte gekommen ist. Ein bisschen Veränderung brauchen wir aber, glaube ich, noch."

Doch nicht nur junge Leute haben sich im Welt-Raum eingefunden. Erika Goergens sitzt im Seniorenbeirat des Landkreises und wohnt im ersten Tölzer Mehrgenerationenhaus. "Ich habe mich mein ganzes Leben um den Naturschutz gekümmert. Das Zusammenleben über Generationen hinweg ist mir wichtig."

Sarina Haushofers Vater Ulrich findet es "frustrierend, wie es in den letzten 25 Jahren mit dem Klimaschutz gelaufen ist. Wir haben uns den Mund fusselig geredet". Momentan könne die Klimaschutzbewegung noch keine Bevölkerungsmehrheit hinter sich versammeln. "Die Mehrheit werden wir auch nicht kriegen, wenn wir die Leute an die Wand nageln." Die Anwesenden treibt die Frage um, wie man es schafft, mehr Menschen für die Anliegen der FFF-Bewegung zu begeistern. Die Ideen, die an diesem Tag erarbeitet werden, reichen von wissenschaftlich untermauerten Argumentationspapieren über Vorträge am Ende der Freitagsdemos bis hin zur Befragung von Kommunalwahl-Kandidaten zur Klimathematik. Auch eine bessere Einbindung von Sozialen Medien und eine bessere Vernetzung mit Nichtregierungsorganisationen (NGO) streben die Tölzer PFF an. Die NGOs müssten allerdings genau überprüft werden, da oft Lobbyverbände dahinterstecken würden, gibt Lukas von Andrian zu bedenken.

"Das Herzstück, um eine Lobby für FFF zu schaffen, sind die Demonstrationen. Wie kann es gelingen, dass das nicht einschläft?" fragt Andreas Süß. "Wir müssen die Leute einzeln besser ansprechen und unsere Themen konkretisieren", so Erika Görgens Antwort. Eines ist an diesem Abend klar geworden - es mangelt den Klimaschützern nicht an Ideen. Jetzt geht es ans Umsetzen.