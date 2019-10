Um die Bürger zum Umstieg aufs Fahrrad zu bewegen, wird in vielen Kommunen mittlerweile die Anschaffung von Lastenrädern oder Lastenpedelecs gefördert. Die Stadt Wolfratshausen zum Beispiel erstattet 50 Prozent des Kaufpreises, wenn Ortsansässige im Rathaus die entsprechende Rechnung vorlegen. Diese Maßnahme soll dabei helfen, im Stadtverkehr Kohlendioxid und andere Treibhausgase einzusparen. Geretsried allerdings hat die Einführung eines ähnlichen Förderprogramms kürzlich abgelehnt.

Stadträtin Sonja Frank (Freie Wähler) hatte im Sommer beantragt, dem Wolfratshauser Beispiel zu folgen und auch in Geretsried Bürger zu belohnen, die statt auf Motorkraft auf Muskelkraft setzen. Schließlich hat sich auch Geretsried vorgenommen, nächstes Jahr 40 Prozent weniger CO₂ als im Jahr 1990 auszustoßen. Die Stadtverwaltung hat auf Franks Antrag hin deshalb eine Förderrichtlinie und ein Antragsformular erarbeitet. 20 000 Euro im Jahr sollten in den Fördertopf wandern. Nach einer intensiven Beratung hat der Haupt- und Finanzausschuss des Stadtrats den Beschlussvorschlag Mitte September dann noch einmal für Nachbesserungen an die Verwaltung zurück überwiesen. Vergangene Woche nun die überraschende Entscheidung im Rathaus: Aus dem Förderprogramm wird nichts.

Die Stadtverwaltung hatte errechnet, dass ein solches Förderprogramm - von der Beratung über Prüfung und Genehmigung bis zur Auszahlung - wohl drei bis zehn Arbeitsstunden in der Woche in Anspruch nehmen werde. "Ein erheblicher Personalaufwand" konstatierte auch Grünen-Stadtrat Detlev Ringer. Die Grünen stimmten dennoch gemeinsam mit den Freien Wählern dafür, dass es in Geretsried künftig einen Zuschuss beim Kauf von Lastenrädern gibt. Das reichte allerdings nicht für eine Mehrheit. In Geretsried strampelt man damit auch weiterhin auf eigene Rechnung.