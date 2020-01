Der neue Kindergarten in Ascholding, mit dessen Bau im April begonnen werden soll, wird voraussichtlich komplett elektrisch beheizt. Wie Planer Robin Kling am Dienstag im Gemeinderat erklärte, ist eine Luftwärmepumpe vorgesehen. Diese Anlagen hätten bei niedrigen Temperaturen zwar einen schlechten Wirkungsgrad. Weil aber nur an acht Prozent des Jahres Temperaturen unter null Grad herrschten, rechne sich eine Anlage im Vergleich zu teureren Erdwärmepumpen, die über einen besseren Wirkungsgrad verfügten.

Ein Fernwärmekonzept, das auch den Edeka-Markt mitversorgen könnte und das in der Dezembersitzung von einigen Gemeinderäten vorgeschlagen worden war, hält Kling für nicht sinnvoll. Denn Supermärkte bräuchten nicht Wärme, sondern Kälte. "Sie nutzen die entstehende Abwärme zum Heizen." Zudem seien bei Fernwärmenetzen die Betriebskosten hoch und Brennstoffspeichermöglichkeiten für Pellets oder Hackschnitzel nötig. Das Kindergartengebäude werde aus Kostengründen teilunterkellert, und ein relativ großer Teil sei bereits für die Technik vorgesehen.

Kling sprach sich außerdem gegen eine Lüftungsanlage in den Gruppenräumen aus, die nach Ansicht von Johannes Seestaller (BLD) den Energieverbrauch reduzieren würde. "Wir haben in der Schule nachträglich eine Lüftungsanlage eingebaut, bei einem neuen Gebäude machen wir das jetzt nicht", sagte Seestaller. Kling hielt entgegen, dass der Energieverbrauch einer Lüftungsanlage höher sei, als die dadurch mögliche Einsparung beim Heizen. Zudem verursache sie einen erheblichen Wartungsaufwand, sei teuer in der Anschaffung und brauche viel Platz. Sinnvoller sei es deshalb, den nötigen Luftaustausch in den Gruppenräumen durch mindestens halbstündiges Lüften zu erzielen.

Die Gemeinde will auf dem Dach des Kindergartens Anschlüsse für eine PV-Anlage installieren, mit der die benötigte Energie regenerativ erzeugt werden kann. Ob die Gemeinde selbst als Betreiber fungiert oder das Dach mit der Anlage vermietet wird, müsse noch geklärt werden. Im Krippenbereich des neuen Kindergartens soll eine Fußbodenheizung installiert werden. Heizkörper sind nach Ansicht von Kling nicht sinnvoll, weil sich die Kinder beim Spielen stoßen könnten.

Die Gemeinderäte wurden in der Sitzung über den Sachstand informiert; über die Kosten für die Heizanlage wurde in der öffentlichen Sitzung nicht gesprochen. Gesenkt werden konnten sie bei der Elektrik: Nachdem im Vorjahr noch von einer Steigerung um rund 400 000 Euro die Rede war, liegen sie nach einer Überarbeitung nun um 15 Prozent niedriger als in den Schätzungen.

In die Planungen eingeschlossen ist ein barrierefreier Aufzug, ebenso ein "Medienwagen" mit Leinwand, Beamer und Lautsprecher. Verwendet werden ausschließlich LED-Leuchten, zudem ist ein tageslichtabhängiges Beleuchtungskonzept geplant, das für optimales Licht sorgt und sich automatisch ausschaltet. Auf dem Edeka-Parkplatz sollen zudem E-Ladestationen installiert werde