1. Juli 2019, 21:40 Uhr "Klez&More" Weltmusik in Münsing

Das Ensemble Klez&More gastiert am Sonntag, 7. Juli, von 17 Uhr an in der Tenne in Münsing. Die Besucher erwartet laut Ankündigung ein kurzweiliger Konzertabend mit Lesung. Zu hören sind Geschichten zum Schmunzeln, jiddische Lieder, Klezmer-Melodien, aber auch moderne Folk- und Pop-Songs. Zu Klez&More gehören Ulrich von der Linde (Klarinette und Bassklarinette), Lioba Siefen (Klarinette), Hartmut Magon (Akkordeon und Gitarre) und Annika Wagner (Gesang und Gitarre). Unterstützt werden sie in Münsing von Christiana Biron, die aus dem Buch "Die Juden von Libowcz" von Jens Richter-Holtmann liest. Seit zehn Jahren spielen Klez&More Konzerte in zahlreichen Städten in Nordrhein-Westfalen, wo sich das Ensemble formiert hat. Nach dem Umzug Ulrich von der Lindes nach Münsing möchte die Gruppe auch hier die Menschen für Klezmer, die gefühlsbetonte Musik der osteuropäischen Juden, begeistern. Bei ihren Konzerten verzichten die Künstler stets auf Gage und lassen die Einnahmen aus dem Eintritt einem guten Zweck zukommen - diesmal dem Münsinger Aktionskreis Eine Welt.