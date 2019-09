Am idyllischen Kirchsee liegt das Maikiki Café und Kiosk. Die Betreiber setzen auf Nachhaltigkeit und Nettigkeit. Ein Nachmittag in einem besonderen Seecafé.

Der Kleine plärrt, die Mutter schaut verzweifelt. Das Eis ist voll Sand. Mit diesem Problem steht sie vor Birgit Oberhuber. Ob sie das Eis abwaschen könnte? Oberhuber, 47, helles Stirnband, noch helleres Lächeln, Blumenschürze, nimmt das Überbleibsel am Stiel entgegen, schiebt die Eistruhe in ihrer Seehütte auf, holt ein neues Wassereis raus und reicht es der Frau. "Mei, ihr seid's doch süß", entgegnet die und reicht ihrem Kleinen seine neue, saubere Abkühlung.

Willkommen im Sachsenkamer Maikiki Café und Kiosk. Wer Beweise finden will, dass die Welt trotz aller Krisen auch ihre bezaubernden Seiten hat, findet sie hier zwischen bunten Loungemöbeln, Mini-Palmen und Eiskaffees. Nur wenige Schritte vom idyllischen Kirchsee und ihrem Zuhause entfernt haben die Oberhubers eine kleine Oase erschaffen. In kulinarischer Hinsicht, aber auch in zwischenmenschlicher.

Die Menschen, das sind an diesem Mittwochnachmittag Birgit Oberhuber, ihre zehnjährige Tochter Carla und eine englische Aushilfe namens Michael. Die drei wuseln in der Hütte herum, bereiten Sandwiches, Eiskaffee und Wiener zu und wirken im fröhlichen Chaos im Einklang mit allem. Was auch an den Gästen liegen könnte. Verlässlich wie ein Schweizer Uhrwerk schieben die ihre Saft-Gläser und Würstel-Teller brav durch die Öffnung der kleinen Hütte. Als gebe es einen stummen Konsens des Miteinanders, eine ungeschriebene Verbindlichkeit unter den Menschen, die hierherkommen. Wie schafft man das?

Früher hieß das "Maikiki" (eine Anspielung auf den weltberühmten hawaiianischen Waikiki Beach) noch "Löwengarten" und war ein regulärer Biergartenkiosk. Vor drei Jahren übernahmen dann die Oberhubers und krempelten den Laden gehörig um, hin zu mehr Regionalität und Nachhaltigkeit. Statt Bratwurst und Pommes gibt es heute Tagesgerichte wie Gemüsequiche und Thaisuppe, süße Zucchinikuchen, Omas Marillenmarmelade und Kaffee aus Äthiopien, zubereitet von der Barista höchstpersönlich. Oder auch mal ihrer kleinen Assistentin.

Carla, blonde Haare, lila Crocs, balanciert in der Bude auf einem Getränkekasten, damit sie über die Theke kommt. Ein Mann hat einen Kaffee bestellt, jetzt ist die Zehnjährige gefragt. Geübt zieht sie die Siebträger in der Kaffeemaschine fest, schäumt Milch auf, die Maschine brummt. Die Kaffeetasse ist gefüllt, jetzt nur noch kurz den Milchschaum aus der silbernen Kanne drüber, schwupps, läuft die Milch etwas über den Rand auf den Unterteller. "Mama, ich krieg's heute nicht hin", klagt Carla, doch der Gast zeigt sich entspannt: "Ich nehm's auch so", sagt er und schiebt noch hinterher, dass er den Laden seiner Schwägerin empfehlen will.

Diese allumfassende Entspanntheit, vielleicht liegt sie ja an der Wirkung des Kirchsees unweit des Klosters Reutberg in der Gemeinde Sachsenkam. Dieses naturbelassene Schmuckstück mit Bergblick liegt der nur wenige Schritte weiter unten. Der See ist ein Dorado für Kinder, die von der Nordseite aus meterweit in das verhältnismäßig warme Wasser hineingehen können, ohne dass der See merklich tiefer wird. Am Steg tummeln sich derweil die Sonnenanbeter - die Gegend ist ein Magnet für Ausflügler, die das Schöne suchen.

Detailansicht öffnen Der Kirchsee wirkt an Sommertagen wie ein Außenposten von Hawaii, der Name des dortigen Kiosks spielt auf den berühmten Waikiki Beach an. (Foto: OH)

"Kriegen Sie auch etwas?", fragt Carla mit der Routine einer Gastwirtin, die nie etwas anderes gemacht hat. Lilian Haftner beobachtet das und strahlt: "Ist das nicht goldig?" Die 85-Jährige könnte mit ihrem hellen Blümchenshirt nicht besser in den oberbayerischen Außenposten von Hawaii passen. Seit 30 Jahren kommt die Waakirchnerin zum See und regelmäßig an den Kiosk, hat beobachtet, wie aus zwei Mitarbeitern vier wurden. Während ihr Mann Reimar, 91, im See schwimmt, genießt sie den cremigen Eiskaffee. Das Besondere am Maikiki? "Die Gemütlichkeit, das Essen, das Familiäre", sagt sie.

Hinter ihr stehen die Menschen Schlange, in der Bude geht es heiß her. "Drei Sandwiches, Käseschinkenkäse!" - "Mama, wie viele gehen rein?" Es ist ein uriges Bild, wie die kleine Carla und der hochgewachsene Michael gemeinsam den Sandwichtoaster bestücken. Nur, um fünf Minuten später prustend festzustellen, dass die Sandwiches zwar platt, aber immer noch kalt sind - die beiden haben vergessen, das Gerät anzuschalten. "Wir müssen neue machen", sagt Michael. Doch Carla schüttelt den Kopf: "Wir müssen nichts wegschmeißen. Dann verschenken wir sie lieber", sagt die Zehnjährige und klappt den Toaster entschlossen wieder zu.

Nachhaltigkeit ist den Oberhubers wichtig. Das Bier kommt aus der anderthalb Kilometer entfernten Klosterbrauerei Reutberg, die Semmeln aus der Dorfbäckerei im Ort, der Kaffee aus der Murnauer Kaffeerösterei. Die Strohhalme sind aus Papier, und Getränke in Pappbechern will hier offenbar eh niemand: "In den drei Jahren haben wir vielleicht 20 Becher verbraucht", sagt Oberhuber. Vor ihr steht jetzt ein kleiner Junge mit blauer Käppi und einem Schnorchel im Arm. Ein Taucher hat ihn am See gelassen, der Junge will ihn an der Hütte abgeben. Oberhuber erklärt, dass der Besitzer den Schnorchel wohl eher da sucht, wo er ihn vergessen hat. Wieder zurückgehen? Der Junge verzieht die Miene. "Komm, ich bestech' Dich", sagt Oberhuber, geht zur Theke und drückt dem Kleinen eine Rolle Mentos in die Hand. Er flitzt los.

Normalerweise macht sie um 11 Uhr auf und schließt den Kiosk um 18 Uhr - schließlich will wieder alles für den nächsten Tag vorbereitet sein. Doch an den Wochenenden lässt sie Livebands bei den "Maikiki Beach Nights" aufspielen. Oder steht donnerstags schon bei Sonnenaufgang in der Hütte, um ein gesundes Frühstück anzubieten. Und das, obwohl es "wahrscheinlich eine finanzielle Katastrophe" ist. Sagt sie, lacht, und schließt träumerisch die Augen, "aber es ist so schön."

Mittlerweile ist es 18 Uhr, die meisten Sonnenanbeter haben sich auf den Steg am See zurückgezogen. Alle, bis auf eine Frau mit zwei Kindern. Ob es noch Wiener gebe? Gibt es nicht, eigentlich, denn die letzte Wurst will Carla nach getaner Arbeit vernaschen. Doch sie schaut auf, sieht die Frau, stellt sich auf die Zehenspitzen und reicht ihre letzte Wurst über die Theke. Und weil eine einzelne Bockwurst noch keine Bockwurstsemmel macht, reicht die Mutter noch ein Brötchen hinterher.