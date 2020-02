Sechs Studenten, die Meisterkurse bei der weltberühmten Geigern Julia Fischer belegen, gestalten das ernächste Abokonzert der Reihe "Klassik pur im Isartal" am Samstag, 15. Februar, in der Wolfratshauser Loisachhalle. Von 19.30 Uhr an spielen sie Kammermusik-Raritäten in unterschiedlichen Besetzungen. Auf dem Programm stehen Werke von Sergej Prokofjew (Sonate für zwei Violinen C-Dur, op. 56), Antonin Dvořák (Miniaturen für zwei Violinen und Viola, op. 75 a), Grażyna Bacewicz (Quartett für vier Violinen) und Peter Tschaikowsky (Streichsextett d-moll, op. 70). Karten zu 30/15 Euro gibt es im Bürgerbüro der Stadt Wolfratshausen (Telefon 08171/2140) und über München Ticket.

