21. September 2018, 17:29 Uhr Kircheneröffnung am Sonntag Blick zurück nach vorn

Bei der Renovierung der Kirche Heilig Kreuz in Icking bringen Gläubige, Kirchenrestaurator und Architekt viele mutige, epochale Ideen ein.

Von Susanne Hauck

Die neue Decke im Chorraum der Ickinger katholischen Kirche. (Foto: Hartmut Pöstges)

Dass die katholische Kirche in Icking nach der Umgestaltung kaum mehr wiederzuerkennen ist, ist vielleicht ein wenig hoch gegriffen. Aber dass aus dem "biederen Gottesraum eine der interessantesten Kirchen in der Umgebung geworden ist", wie es Kirchenverwaltungsmitglied Hans Dondl formuliert, lässt sich durchaus behaupten. Mutige und moderne Ideen haben der renommierte Kirchenrestaurator Erwin Wiegerling aus Gaißach und der Architekt Hermann Thurner eingebracht. Manches indes war gar zu fortschrittlich - so fiel der Vorschlag durch, den Altar mit der schmalen Seite zu den Gläubigen zu drehen.

Ganz am Anfang stand nur eine Renovierung des 1953 erbauten Baus auf dem Plan, weil die Wände so verrußt waren. Nur Weißeln erwies sich schnell als nicht genügend, da mühsam die Dispersionsfarbe abgeschabt werden musste, die in den Siebzigerjahren fälschlich zum Einsatz kam. Schließlich wurde eine künstlerische Neukonzeption genehmigt. Eineinhalb Jahre hat die Renovierung gedauert, gekostet hat sie eine Million Euro. 90 Prozent finanzierte die Diözese, zehn Prozent die Pfarrei Icking. Nicht wenig Geld, aber dafür wurde neben der Elektrik auch die Heizung erneuert und eine neue digitale Orgel angeschafft. Dabei spielte der Wunsch der Kirchengemeinde eine große Rolle, die Elemente des Originalbaus wieder sichtbarer zu machen.

So fällt nun gleich das große Holzkreuz im betont schlichten Stil der Fünfzigerjahre ins Auge, das frei und filigran von der Decke schwebt. Wie Pastoralreferentin Martina Eschenweck erläutert, die zusammen mit Dondl durch die Kirche führt, stammt es von damals. Der Irschenhauser Zimmerer Matthias Ertl hat es all die Jahre sorgsam in seinem Dachboden verwahrt, nachdem es einer eher traditionellen Kreuzigungsgruppe weichen musste, die der frühere Pfarrer lieber im Altarraum sah. Das Kreuz aber wurde im Gegenzug nicht ebenfalls verbannt, sondern ziert nun die Langhauswand.

Wenn die Gläubigen dem Gottesdienst beiwohnen, kann ihr Blick zu vielen Details schweifen, nicht nur zum gewollt gekippten Ado, sondern auch zu den von Nägeln durchbohrten stilisierten Rosen, mit denen das Holzkreuz nun neu geschmückt ist. Symbol der Wunden Jesu und gleichzeitig Hoffnungsträger, die den am Deckenbalken eingravierten Spruch "Crux ave spes unica" (Sei gegrüßt, Kreuz, du einzige Hoffnung) trefflich aufgreifen. Einen ganz besonderen Unterbau weist der Marmoraltar auf. "Nein, das ist kein Terrarium, wie manche schon behauptet haben", beeilt sich Dondl zu erklären. In dem Glaskasten befindet sich verschiedenfarbige Erde, die dekorativ übereinandergeschichtet ist. Ein schöner Einfall: Eine Erde stammt aus dem Heiligen Land, eine aus Rom und eine aus Icking. Aus ihr wächst ein Olivenzweig aus Metall, ein Friedenselement, das sich mehrmals im Raum wiederfindet. So sprießt der Zweig auch aus der Hand der Heiligen Maria auf dem neuen Betonfresko vor dem Opferstock. Überhaupt scheut der künstlerische Gestalter Wiegerling nicht vor Sichtbeton zurück.

Der neue Eingang. (Foto: Hartmut Pöstges)

Insgesamt ist die Kirche nicht nur moderner geworden, sondern auch transparenter und heller. Dazu trägt auch das neue Glasportal am Haupteingang entscheidend bei, das die alte Holztür ersetzt. Es ist gegen Westen gerichtet, und sein blaues Glas symbolisiert das Abendlicht, während im Altarraum zwei Fenster, die sich dem Sonnenaufgang zuneigen, in ihrer Farbgebung das gelbliche Morgenlicht aufnehmen.

Schon immer haben am Eingang die Sitzbänke gefehlt, weil das Geld ausgegangen war. Wiegerlings Einfall, stattdessen den neuen Taufraum einzurichten, findet Martina Eschenweck besonders gelungen. "Der Taufraum am Eingang symbolisiert den Eintritt in die Glaubensgemeinschaft." Halbrunde Trennwände schirmen den Bereich schützend ab.

Den Gläubigen gefällt's offensichtlich: Der erste Täufling ist schon angemeldet - und das, obwohl die Eltern sich schon für eine andere Kirche entschieden hatten.

Neuer Unterbau mit verschiedenen Erden des Volksaltars im Chorraum. (Foto: Hartmut Pöstges)

Die Wiedereröffnung der katholischen Kirche Heilig Kreuz in Icking feiert Pfarrer Peter Vogelsang am Sonntag, 23. September, von 10.30 Uhr an mit einem Festgottesdienst. Organistin Susanne Langer weiht die neue Orgel ein und wird von der Irschenhauser Blasmusik begleitet. Die Orgel wird um 14 Uhr auch eigens vorgestellt. Zuvor gibt es um 13 Uhr eine Kirchenführung und um 12 Uhr ein gemeinsames Mittagessen