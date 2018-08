24. August 2018, 21:58 Uhr Kesselberg Zwei Schwerverletzte nach Motorradunfall

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 11 am Kesselberg sind am Mittwoch zwei Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 37-jähriger Mann gegen 11.15 Uhr mit seinem Motorrad auf der Kesselbergstraße von Walchensee in Richtung Kochel am See. In einer engen Linkskurve bremste der Mann ab. Ein nachfolgender 29- jähriger Motorradfahrer hatte mit dem starken Abbremsen nicht gerechnet und fuhr auf den vorausfahrenden 37-Jährigen auf. Beide Motorradfahrer stürzten und wurden in das Unfallkrankenhaus Murnau eingeliefert. Die Verletzungen stellten sich als nicht lebensbedrohlich heraus. Der Sachschaden liegt bei etwa 7000 Euro.