4. Februar 2019, 22:03 Uhr Keine Ausnahmen Tölzer Stadträte lehnen Tagespflege ab

Ambulanter Dienst darf sich nicht in der ehemaligen Sparkassen-Zweigstelle im Gewerbegebiet an der Demmeljochstraße ansiedeln

Von Klaus Schieder, Bad Tölz

Seit etwa zwei Jahren steht die ehemalige Sparkassen-Filiale neben dem Getränkemarkt an der Demmeljochstraße leer. Einen Interessenten gäbe es jetzt: Eine ambulante Tagespflege möchte in das Gebäude an der Ecke zur August-Moralt-Straße einziehen, das ganz in der Nähe eines Wohngebiets liegt. Aus dem Vorhaben wird allerdings nichts. Die Tölzer Stadträte folgten im Bauausschuss dem Vorschlag der Stadtverwaltung, das kleine Gewerbegebiet, in dem die frühere Sparkassen-Zweigstelle liegt, nicht anzutasten. Dagegen votierten Karsten Bauer (CSU), Florian Rein (FWG) und Richard Hoch (Grüne).

In der Brust der meisten Mandatsträger schlugen zwei Herzen: Sie halten eine ambulante Tagespflege für durchaus wünschenswert, möchten das Gewerbegebiet aber auch nicht durch Ausnahmen aufweichen. Bauamtsleiter Christian Fürstberger hob hervor, dass Bad Tölz vergleichsweise wenige Bebauungspläne für Gewerbegebiete habe. In dem Areal zwischen der ringförmigen Demmeljochstraße und der August-Moralt-Straße befinden sich vor allem Autohäuser. Eine soziale oder auch gesundheitliche Nutzung stünden den Grundzügen der Planung entgegen und seien nicht zulässig, erklärte Fürstberger. Eine ambulante Tagespflege könnte ja auch auf mehr als 90 Prozent des übrigen Stadtgebiets entstehen.

Ingo Mehner (CSU) hakte gleichwohl nach. Eine Tagespflege wäre "eine wichtige Infrastruktur-Einrichtung", meinte er. Und weil sich das ehemalige Bankgebäude ohnehin ganz am Rande des Gewerbegebiets befinde, könnte man den Bebauungsplan durchaus ändern. Dem widersprach Fürstberger. "Wir haben wenige Gewerbegebiete." Dann bestünde die Gefahr, dass die Stadt mit solchen Änderungen auch bei anderen Arealen für Betriebe wie in Farchet oder auf der Flinthöhe nachziehen müsse, warnte er.

Auf die Seite der Stadtverwaltung stellte sich Josef Steigenberger (CSU). Die Stadträte dürften nicht in Gefälligkeiten hineinschlittern, sagte er. "Wir müssen aufpassen, dass wir nicht da in ein Mischgebiet verfallen." Ähnlich äußerte sich Michael Lindmair (FWG). Das Gewerbegebiet sei "ein geschützter Bereich, wo sich Betriebe ansiedeln können, die anderswo ein Problem haben". Den Hinweis von Florian Rein, dass der Vermieter nun schon lange auf der Suche nach einem Nachfolger für die Sparkasse sei, mochte Bürgermeister Josef Janker (CSU) nicht gelten lassen. "Die Vermietbarkeit eines Objekts ist nicht Ausschlag gebend für die Änderung eines Bebauungsplans." Dem hielt Karsten Bauer entgegen, dass sich der Pflegedienst ganz nahe an einem Wohngebiet ansiedeln möchte, "wo sicher viele alte Menschen wohnen, die pflegebedürftig sind". Auch Richard Hoch sieht in Bad Tölz einen steigenden Bedarf an Tagespflege. Außerdem sei Gewerbegebiet nicht gleich Gewerbegebiet, sagte er. "Wir sind hier nicht in Farchet." Im Übrigen gebe es zu dem Grundstück neben dem Getränkemarkt "ideale Zufahrten".

Die kontroverse Debatte nahm René Mühlberger (CSU) zum Anlass, eine Art Bedarfsanalyse zu fordern. Man müsse einmal feststellen, wo es eine Mangelversorgung gebe und "wo es wichtig ist, bestimmte Branchen gezielt zu fördern". Den Bebauungsplan Demmeljochstraße habe man schon ganz bewusst so gestaltet, antwortete Fürstberger. "Wir schließen gesundheitliche Nutzungen ja nicht aus, es geht halt nur nicht in diesem Gewerbegebiet." Allerdings versprach der Bauamtschef, künftig ein wenig aktiver nach Möglichkeiten dafür zu schauen.