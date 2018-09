16. September 2018, 22:04 Uhr Kaufland Bad Tölz Höher statt tiefer

Stadträte begutachten überarbeiteten Plan für Neubau des Kauflands

Der zweite Entwurf gefällt den Stadträten wesentlich besser. Der Bauausschuss des Tölzer Stadtrats hat die neuen Pläne für das Bauvorhaben "Kaufland" an der Lenggrieser Straße befürwortet. Die ersten Ideen zum Neubauprojekt waren nicht auf Gegenliebe gestoßen - vor allem, weil der Architekt damals das gesamte Areal zwei Meter tiefer legen wollte, um alle erforderlichen Stellplätze unterzubringen. Nun bleiben die Parkflächen oberirdisch, dafür wird das Gebäude höher.

Im April waren dem Ausschuss die ersten Zeichnungen vorgelegt worden. Auf dem Grundstück mit 1,4 Hektar soll das Bestandsgebäude des Supermarkts abgerissen werden. Um 274 Stellplätze für den Neubau mit 6100 Quadratmetern Grundfläche unterzubringen, sahen die Planer eine Art Troglösung vor. Der Supermarkt hätte die Parkflächen teilweise überdacht.

Hauptsächlich wegen Problemen mit der Entwässerung gefielen dem Bauausschuss im Frühjahr die Entwürfe nicht. In der Zwischenzeit hätten einige Gespräche stattgefunden, sagte Bauamtsleiter Christian Fürstberger bei der Wiedervorlage. Die Stadt sei nun bereit, die geltenden Festsetzungen des gültigen Bebauungsplans zu ändern und ein höheres Gebäude zuzulassen. Der neue Supermarkt darf demnach zwei Meter höher als der Bestand werden. Die Wandhöhe beträgt somit künftig etwa zehn Meter. Was an dieser Stelle keine große Abweichung darstelle, betonte Fürstberger, betrage die Wandhöhe eines Wohngebäudes in der Nachbarschaft doch etwa elf Meter. Könne der Ausschuss dieser Änderung folgen, müsse auch der Bebauungsplan "Sondergebiet an der Karwendelstraße" angepasst werden.

Die Wandhöhe ist nicht die einzige Änderung. So müssen die Stellplätze durchgrünt werden. Da die Fassaden des Neubaus "schon mächtig" würden, wie Fürstberger es formulierte, müssten diese ansprechend gestaltet werden. Die Dachaufbauten - dort befindet sich die Gebäudetechnik - müssen eingehaust werden.

"Warum keine Fotovoltaik-Anlagen auf dem Dach?", fragten Andrea Grundhuber (Grüne) und Peter von der Wippel (FWG). Fürstberger erklärte, dass für die Stadt ein Gründach mehr bringen würde, um das Problem des Oberflächenwassers in den Griff zu bekommen. Denn die Bepflanzung speichert bei Regen den Niederschlag. Über das Thema Fotovoltaik will die Stadt dennoch mit Kaufland sprechen. "Vorschreiben können wir das nicht", sagte der Bauamtsleiter.

Bereits im April war die Verkehrserschließung des neuen Supermarkts diskutiert worden. Die Zu- und Abfahrt wird an der jetzigen Abfahrt gebündelt. So könnten größere Rückstaus in die Lenggrieser Straße vermieden werden, führte Fürstberger aus. "Sehr positiv" wird von Seiten der Stadt bewertet, dass Kaufland bereit ist, eine Fläche für den geplanten Kreisverkehr freizuhalten. Bis der allerdings realisiert werden könne, müsse die Ampelanlage neu programmiert werden. Die Kosten hierfür übernimmt Kaufland. Ebenfalls obliegt es dem Unternehmen, ein aktualisiertes Immissions- und Verkehrsgutachten vorzulegen. In einem städtebaulichen Vertrag sollen "Regelungen" zum Kreisverkehr an der Einmündung zur Lenggrieser Straße getroffen werden.