Die katholische Kirche Geretsried beteiligt sich an der großen Sternsingeraktion und sucht dafür noch nach Unterstützung. Das Motto für 2020 lautet "Segen bringen, Segen sein - Frieden im Libanon und weltweit". Für Interessierte liegt in den Pfarrämtern ein Anmeldebogen aus. Man kann an diesem Freitag, 13. Dezember, zwischen 16.30 Uhr und 18 Uhr aber auch einfach beim Vorbereitungstreffen im Pfarrsaal von Maria Hilf (Johann-Sebastian-Bach-Str. 2) vorbeikommen.