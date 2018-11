5. November 2018, 22:13 Uhr Karl-Lederer-Platz Eine Reise in die Welt des Betons

Interessierte Bürger erkunden mit den Freien Wählern Geretsried die Großbaustelle Karl-Lederer-Platz

Von Wolfgang Schäl, Geretsried

Hinausgehen, schauen, was draußen passiert, anstatt die Umwelt nur vom grünen Tisch aus zu beurteilen - das ist die Idee der Stadtspaziergänge, mit denen die Freien Wähler (FW) in Geretsried zur Teilnahme am öffentlichen Leben animieren. Es ist offenkundig ein erfolgreiches Konzept, andernfalls hätten sich wohl kaum an die 40 Bürger der Stadt, darunter viele ältere, spontan dazu hinreißen lassen, sich bei strömendem Regen und einer schauerlich in die Glieder kriechenden Kälte in das unwirtliche Ambiente einer Großbaustelle zu begeben. Ziel der diesmal dritten FW-Exkursion war der Karl-Lederer-Platz, der dieser Tage in atemberaubendem Tempo sein Gesicht verändert.

Angetan mit Helm und Gummistiefeln wagten sich die staunenden Besucher in ein Gewirr aus Eisengeflechten, Leitungen, Gerüsten, Schalungswänden, Stahlstützen und Kränen, ein vermeintliches Chaos, das in wenigen Monaten der fertige Rohbau eines siebenstöckigen, alle anderen Häuser des Stadtzentrums weit überragenden Gebäudekomplexes sein wird.

Fachkundiger Leiter dieser rund einstündigen Reise in die Welt des Betons war Marius Bialek, langjähriger Bauleiter des federführenden Wolfratshauser Unternehmens Krämmel, der erläuterte, was beim Bau eines solchen Großprojekts alles zu beachten ist und wie genau der Ablauf der Arbeiten koordiniert werden muss, damit sich die verschiedenen Aufgabenbereiche nicht gegenseitig behindern. So müsse er beispielsweise immer die Lieferzeiten für Baumaterialien im Auge behalten, die genau zum Zeitpunkt des Bedarfs verfügbar sein müssten. Besonders wichtig ist es, beim Bau der Tiefgarage auf die Grundwasserströme zu achten, die mit Hilfe von drei Dükerleitungen unter dem Betonfundament aufgenommen und umgeleitet werden. Wie genau dies funktioniert, war nicht leicht vorstellbar, zumal sich die Besucher an diesem regnerischen Oktobertag in der Tiefgarage, umgeben von tausend Stahlstützen, wie in einer Tropfsteinhöhle fühlten. Größte Sorgfalt müssen die Fachleute schließlich darauf verwenden, dass es beim Bau des Kellergeschosses nicht zu Schäden und Rissen an den angrenzenden Gebäuden kommt. Um sie vor Erschütterungen durch die rastlosen Bagger zu schützen, galt es, Bohrpfähle und Spundwände in den Boden zu rammen.

Entschädigt wurden die Besucher für die unwirtlichen Bedingungen beim Baustellenbesuch schließlich durch den grandiosen Ausblick, den das vierte und derzeit noch höchste Stockwerk über die Stadt und das Umland bietet - wer immer in eine der hier entstehenden 66 Mietwohnungen einzieht, wird das wunderschöne Panorama zu schätzen wissen.

Obwohl auf der Baustelle noch unter Hochdruck gearbeitet wird, besteht schon längst die Möglichkeit, durch das fertig eingerichtete Gebäude zu spazieren und sich einen höchst realistischen Eindruck zu verschaffen, wie der Supermarkt, die Arzt- und Anwaltspraxen und die "Neue Mitte" zwischen B 11 und Egerlandstraße bald im Detail aussehen. Eine Chance, von der unter anderem FW-Stadtrat Dominik Irmer im kleinen Ratsstubensaal begeistert Gebrauch machte. Dort war eine hochmoderne virtuelle Bildanimation installiert, die es dank einer ausladenden, schwarzen Brille erlaubte, sich dreidimensional in allen beliebigen Richtungen zu bewegen, einzelne Wohnungen von der Küche bis zum Schlafzimmer zu inspizieren und über den Karl-Lederer-Platz zu flanieren - ein Rundgang, der sich gleichzeitig auf einem Monitor nachverfolgen ließ.

Die Animation war allerdings bezogen auf ein zwei Monate altes Planungsstadium. Ein konkreter Entwurf, in dem alle Bürgeranregungen verarbeitet sind, soll im November dem Stadtrat vorgelegt werden. So oder so ähnlich wie in der 3 D-Simulation soll es dann von der zweiten Hälfte des nächsten Jahres auch an in der Realität aussehen.