24. Januar 2019, 22:09 Uhr Kabarett in Penzberg Han's Klaffl schlägt nach

Den Auftakt der Kulturreihe in der Penzberger Stadthalle macht am Freitag, 25. Januar, 20 Uhr, der Kabarettist Han's Klaffl. Der pensionierte Lehrer präsentiert sein aktuelles Programm "Nachschlag". Klaffl ist ein Garant für ausverkaufte Häuser, bereits im Jahr 2018 sorgte er für eine volle Penzberger Stadthalle. "Auch im vierten Teil seiner zweiteiligen Trilogie gibt er tiefe Einblicke ins Leben von Lehrern, Schülern und Eltern", so die Ankündigung. Wie kommt es, dass ein achtjähriger Schüler beschließt, Lehrer zu werden? Ist da in der Kindheit etwas ganz furchtbar schief gelaufen? Wird man Lehrer, weil man so gut werden will wie die eigenen guten Lehrer? Oder weil man es besser machen will als die eigenen schlechten Lehrer? Beides ist möglich, aber, so viel sei verraten, es gibt noch eine dritte Variante. Und warum wird man zusätzlich auch noch Musiker, obwohl alle in der Familie ganz normal sind? Han's Klaffl gibt jedoch nicht nur Einblick in seine eigene Schulzeit. Als pensionierter Pädagoge berät er "Eltern und andere Erziehungsversuchende" bei der Optimierung von Schullaufbahnen. Tickets unter www.kultur-ticketshop.de/penzberg sowie bei der Buchhandlung Rolles.