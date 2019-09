Die beiden Kabarettisten Roland Hefter und Wolfgang Ramadan sind schon seit vielen Jahrzehnten unterwegs, um in Gasthäusern, Bierzelten, Bürgerhäusern und im Staatstheater über ihr Spezialgebiet, die Erforschung der bayerischen Seele, zu erzählen und damit das Publikum zu unterhalten. Am kommenden Wochenende, 14. und 15. September, sind die beiden von 20 Uhr an im Vereineheim Dorfen bei Icking zu Gast. Diesmal geht es den beiden um das ganz große Thema: den Sinn des Lebens. Ihr Leitspruch: Gesund, glücklich, reich. Wer das versteht, braucht nur noch zu lernen, wie es geht. Was der Sinn des Lebens für die beiden Kabarettisten selbst bedeutet? Wolfgang Ramadan fühlt sich reich, weil er mittlerweile doch mehr als eine Gitarre besitzt. Und Roland Hefter braucht zum Glück nur seinen Golden Retriever. Ihre Resümee aus ihren Erfahrungen, aus Expeditionen und Abenteuer auf Autobahnen, durch Städte, Dörfer und Schlaglöchern in Bayern: "Du, des is a Dusl, wennst a Massl hast mit dem Glück." Einlass zum Kabarettabend von Hefter und Ramadan ist von 19.30 Uhr an. Karten gibt es online unter https://www.brotzeitundspiele.de/spielorte/icking-vereineheim-dorfen/