30. Juni 2019, 22:17 Uhr Kabarett Alles im Kopf

Wäre "Assoziations-Hopping" olympisch, Martin Zingsheim könnte sich Hoffnungen auf Medaillen machen. Im Sturm hat er die Kleinkunstszene erobert, Kabarettpreise eingeheimst und den Sprung ins Radio sowie ins Fernsehen geschafft. Jetzt ist das 34 Jahre junge Talent aus Köln mit seinem Soloprogramm "Kopfkino" auf Tournee und macht auch am Samstag, 6. Juli, Station im KKK in der Kaminstubn des Arabella Brauneck Hotels (20 Uhr). Die Dramaturgie des Abends folgt dem wilden Gedankenstrom des frisch promovierten Lockenkopfes. Ein sprachlich virtuoses Abenteuer über Gott und die Welt, Liebe und Hass, Erziehung und Pauschalreisen. Am Rande des Scharfsinns redet und spielt sich der Senkrechtstarter durch seine eigenen Geistesblitze. Im Vorverkauf kosten die Eintrittskarten bei freier Platzwahl 18 Euro, an der Abendkasse 20 Euro. Reservierungen sind unter sabine@kkk-lenggries.de und der Rufnummer 08042/912465 möglich. Karten gibt es ferner bei "Lesebar", Marktstraße 6, und dem Arabella Brauneck Hotel, Münchner Straße 25, in Lenggries.